In ricordo di Filippo nasce "Papo#9", la onlus di Fucecchio che promuove lo sport

Promuovere tra i giovani i valori dello sport e della socialità in ricordo di Filippo. È questo lo scopo con cui è nata PAPO#9 Aps, associazione onlus composta da un gruppo di amici che si propone di realizzare progetti ed iniziative coinvolgendo le scuole e i più giovani. Sabato 3 dicembre alle ore 17, presso il Piccolo Teatro Lux della Casa di Fanciullo, l'associazione promuove un momento di convivialità per presentarsi e raccontare le proprie esperienze e i propri progetti. Alla base dell'attività della onlus, infatti, c'è l'idea di costruire uno spazio aperto nel quale i ragazzi possano trovarsi, confrontarsi ed inseguire le proprie aspirazioni, il tutto con l'obiettivo di lanciare il messaggio più importante, ovvero quello dell'importanza dello "stare insieme". Un'associazione che ha oggi un forte un impatto nel contesto giovanile fucecchiese, garantendo ai giovani uno spazio libero di partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva. Per prenotazioni è possibile telefonare al numero 392 2986163.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa