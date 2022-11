In un'ora ritrovati due scooter rubati a Pisa e restituiti ai proprietari

Due scooter rubati e restituiti ai proprietari e controlli sul territorio e agli esercizi commerciali. Questo il bilancio delle ultime 24 ore della polizia di Pisa.

Il primo motociclo è stato rinvenuto alle 7.45, durante l'ordinario pattugliamento della città dalla volante della polizia, in via Simiteri. Del mezzo ne era stata denunciato il furto lo scorso 22 novembre. Sul posto gli agenti hanno fatto intervenire il proprietario, a cui è stato riconsegnato il motoveicolo. Stesso intervento circa un'ora dopo, in via Italo Simon, dove i poliziotti hanno individuato un altro scooter che da un controllo in Banca dati è risultato da ricercare, e sul quale era stato denunciato il furto il 21 novembre scorso. Gli agenti hanno contattato il proprietario che giunto sul posto ha riottenuto il suo mezzo.

Ieri sera controlli nel centro cittadino congiunti tra forze dell'ordine. Nel corso del servizio sono state identificate 25 persone, controllati 2 esercizi commerciali e un giovane, di origini nordafricane, è stato sanzionato amministrativamente come assuntore, perché trovato in possesso di poco più di un grammo di hashish per uso personale.