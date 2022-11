Lavori in strada a Firenze: la mappa degli interventi della settimana

La prosecuzione dell’asfaltatura in via Foggini, lavori per nuovi allacci alla rete idrica in via Pian dei Giullari e via Fortini e via Benedetto Marcello. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Iniziando dall’asfaltatura in via Foggini, da lunedì 28 novembre i lavori interesseranno la direttrice verso Firenze con restringimenti di carreggiata a tratti successivi da piazzale della Federiga al numero civico 61. Prevista la chiusura del bypass del semaforo di via Baccio da Montelupo che collega via Antonio del Pollaiolo a via Foggini. A seguire sarà la volta del tratto successivo, dal numero civico 61 a piazza Ciampi sempre con restringimenti di carreggiata. Da lunedì 5 dicembre i lavori si sposteranno sulla direttrice verso Scandicci. Anche in questo caso saranno istituiti restringimenti di carreggiata a tratti: si inizia nel tratto da piazza Ciampi verso il numero 40 con l’interruzione in viale Etruria del bypass rotatoria per la svolta a destra su via Foggini. Successivamente i lavori interesseranno il tratto dal numero civico 40 a via Baccio da Montelupo con chiusura su piazzale della Federiga della svolta a destra verso via Lunga/via Baccio da Montelupo. Termine previsto 17 dicembre.

Ecco gli altri principali interventi.

Via del Pian dei Giullari: inizieranno lunedì 28 novembre i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 2 dicembre sarà chiusa la direttrice via Pian dei Giullari (da via San Matteo in Arcetri a via Santa Margherita a Montici)-via Santa Margherita a Montici (da via del Pian dei Giullari a via Fortini). Percorso alternativo per raggiungere via del Pian dei Giullari lato Santa Margherita a Montici da via della Torre del Gallo-via di Giramontino-viale Galileo-viale Michelangelo-via Marsuppini-via Coluccio Salutati-via di Ripoli-via del Larione-via Fortini-via Santa Margherita a Montici-via Pian dei Giullari.

Via di Mantignano: anche in questo caso si tratta di un allaccio alla rete idrica con l’istituzione da lunedì 28 novembre di un divieto di transito da via di Ugnano a via dei Cadolingi. Percorso alternativo: via di Ugnano-via di Castelnuovo-via del Chiuso-via dei Cadolingi-via di Mantignano.

Via dei Coverelli: per effettuare la manutenzione di un condotto fognario da lunedì 28 novembre la strada sarà chiusa da via di Santo Spirito a via del Presto di San Martino. Termine previsto 2 dicembre.

Via dell’Osservatorio: da lunedì 28 novembre è in programma il restauro dell’impianto di illuminazione pubblica. Fino al 2 dicembre previsto un divieto di transito da via Dazzi a via di Boldrone. Chiusa anche via del Gioiello da via Dazzi a via dell’Osservatorio. Percorso alternativo per raggiungere lato Boldrone: via Dazzi-via della Quiete-via del Chiuso dei Pazzi-via delle Panche-via dell’Osservatorio-via della Pietraia-via di Boldrone. Itinerario alternativo per raggiungere lato Dazzi: via di Boldrone-via della Quiete-via Dazzi.

Borgo San Frediano: lunedì 28 novembre è in programma l’allestimento di un cantiere per una ristrutturazione edilizia. In orario 9.30-16.30 la circolazione sarà interrotta da via di Cestello a piazza del Carmine. Altri provvedimenti previsti: divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in Borgo San Frediano da via Sant’Onofrio, cambio di senso in via del Leone che nel tratto da Borgo San Frediano a via dell’Orto diventerà a senso unico verso quest’ultima. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da Borgo San Frediano: via Sant’Onofrio-Ponte Vespucci-lungarno Vespucci-Ponte alla Carraia-piazza Nazario Sauro-via dei Serragli.

Via Daddi: per una potatura con scala aerea lunedì 28 novembre dalle 9 alle 15 la strada sarà chiusa fra via di Soffiano e via Gerini. Divieto di transito anche in via Gerini (da via Daddi a via Coppo di Marcovaldo). Itinerario alternativo: via di Soffiano-via Coppo di Marcovaldo-via Gerini-via Daddi.

Via Lambertesca: per un intervento con piattaforma aerea lunedì 28 dicembre in orario 9-19 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto tra via dei Georgofili e Por Santa Maria. Chiusi anche chiasso dei Baroncelli e chiasso del Buco. Inoltre via dei Georgofili diventerà a senso unico da via Lambertesca in direzione di via dei Girolami. Mercoledì 30 novembre sarà la volta del posizionamento di un cavo in fibra ottica in posa aerea. Dalle 9 alle 17 saranno replicati i provvedimenti precedenti.

Via dei Federighi-via della Vigna Nuova: per un trasloco lunedì 28 novembre dalle 7 alle 15 sarà in vigore un divieto di transito in via dei Federighi (tratto via della Vigna Nuova-via dei Palchetti) e in via della Vigna Nuova (tratto via del Parione-via dei Palchetti). Previsti anche cambi di senso in via del Parioncino (da via del Parione verso via del Purgatorio) e via della Vigna Nuova (da piazza dei Rucellai in direzione di via dei Palchetti). Itinerario alternativo per i veicoli inferiori ai 35 quintali provenienti da lungarno Vespucci-piazza Goldoni e diretti in via della Vigna/via dei Palchetti: via del Parione-via del Parioncino-via del Purgatorio-via della Vigna Nuova. Itinerario alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali provenienti da lungarno Vespucci-Ponte alla Carraia-piazza Goldoni e diretti in via Tornabuoni: lungarno Corsini-via Tornabuoni-piazza Santa Trinita-via Tornabuoni.

Via delle Bombarde: lunedì 28 novembre è in programma l’allestimento di un cantiere edile. Dalle 9.30 alle 17.30 sarà chiuso il tratto da Borgo Santi Apostoli a via delle Terme. Fino al 27 marzo nello stesso tratto sarà in vigore un restringimento di carreggiata e tutti i lunedì e i giovedì in orario 9.30-11.30 sarà istituito il divieto di transito (per scarico/carico materiali). Infine per lo smontaggio del cantiere il 27 marzo sarà nuovamente in vigore il divieto di transito sempre dalle 9.30 alle 17.30.

Via dei Ramaglianti: per lavori alla facciata di un edificio da lunedì 28 novembre la strada sarà chiusa tra Borgo San Iacopo e via dei Barbadori. Il provvedimento sarà in vigore fino al 24 marzo.

Via dei Rustici: per operazioni relative a un lavoro edile lunedì 28 e martedì 29 novembre sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da via Vinegia a piazza Peruzzi. Il tratto via Vinegia-via dei Neri diventerà a senso unico verso via dei Neri. A seguire, mercoledì 30 novembre è in programma un intervento edile con piattaforma aerea. In orario 9-19 sarà chiuso il tratto via Vinegia-via dei Bentaccordi. Anche in questo caso sarà istituito un senso unico nel tratto via Vinegia-via dei Neri verso quest’ultima.

Viale Matteotti: per un intervento edile martedì 29 novembre scatterà la chiusura del controviale tra i numeri 38 e 2R (orario 9-19). Previsti anche divieti di sosta.

Via della Vigna Nuova: inizieranno martedì 29 novembre i lavori di risanamento di un tratto di rete fognaria. Alle 22 scatterà la chiusura dei tratti da piazza dei Rucellai a via dei Tornabuoni e da via dei Palchetti a via dei Federighi. Il tratto da piazza dei Rucellai a via dei Palchetti diventerà a senso unico verso quest’ultima. Cambio di senso anche in via del Parioncino che da via del Parione a via del Purgatorio diventerà a senso unico verso quest’ultima. Itinerario alternativo per i veicoli inferiori ai 35 quintali provenienti da lungarno Vespucci/piazza Goldoni e diretti in via degli Strozzi: via della Vigna Nuova-via dei Palchetti-via del Moro-via del Sole-via della Spada. Itinerario alternativo per i mezzi superiori ai 35 quintali provenienti da lungarno Vespucci/piazza Goldoni e diretti in via Tornabuoni/via degli Strozzi: lungarno Corsini-via Tornabuoni-piazza Santa Trinita-via Tornabuoni.

Via Modena: la strada sarà chiusa da martedì 29 novembre per il posizionamento di una autogrù per lo smontaggio di una gru edile. Il provvedimento, che riguarda il tratto tra via La Marmora e via Cherubini, sarà in vigore fino al 2 dicembre. In via Cherubini previsto un senso unico da via Venezia verso via Modena. Itinerario alternativo per via Cherubini tratto via Modena/via Venezia: via Micheli-via Gino Capponi-via Venezia.

Via Taddea: per manutenzione esterna al complesso di Sant’Orsola da martedì 29 novembre la strada sarà chiusa da via Panicale a via Taddea. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Guelfa e diretti in via Taddea (lato via Rosina): via Santa Reparata-via XXVII Aprile-via degli Arazzieri-piazza San Marco-via Cavour-via dei Gori-via dei Ginori-via Taddea. Termine previsto 2 dicembre.

Via della Scala: per un trasloco dalle 21 di martedì alle 5 di mercoledì 30 novembre sarà interrotta la circolazione tra via Benedetta e via del Porcellana. Percorso alternativo per i veicoli diretti in via della Scala (tratto da via del Porcellana a piazza Santa Maria Novella) e piazza Ottaviani: piazza della Stazione-piazza dell’Unità Italiana-via Panzani-via dei Banchi-piazza Santa Maria Novella-piazza Ottaviani-via Palazzuolo-via del Porcellana-via della Scala.

Via Palazzuolo: per monitoraggio con piattaforma aerea mercoledì 30 novembre in orario 9-17 previsto un divieto di transito nel tratto da piazza degli Ottaviani a via del Porcellana; chiusura anche per piazza di San Paolino e via di San Paolino (da piazza di San Paolino a via del Porcellana). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza degli Ottaviani e diretti in via Palazzuolo: via dei Fossi-Borgo Ognissanti-via del Porcellana.

Via Fortini: inizieranno mercoledì 30 novembre i lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. All’incrocio con via del Larione sarà istituito un restringimento di carreggiata e il tratto da via del Larione a via Belisario Vinta diventerà a senso unico verso via Belisario Vinta. L’intervento si concluderà il 6 dicembre.

Borgo Santa Croce: per il montaggio di un cantiere edile giovedì 1° dicembre dalle 9 alle 15 sarà in vigore un divieto di transito da via dei Benci a via Magliabechi.

Via Benedetto Marcello: da venerdì 2 dicembre sono in programma alcuni lavori per nuovi allacci alle reti idrica e fognaria. Dalle 21 di venerdì alle 6 di sabato 3 dicembre sarà chiusa la direttrice lato numeri civici pari da via Pierluigi da Palestrina a viale Belfiore e mentre nel tratto compreso tra i numeri civici 51 e 45 (sempre direttrice numeri civici pari) scatterà un restringimento di carreggiata. A seguire e fino alle 19 di domenica 4 dicembre resterà in vigore il restringimento di carreggiata tra i numeri 51 e 45 e verrà chiuso il varco tra le due semicarreggiate all’altezza del numero civico 36. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Benedetto Marcello e diretti in viale Belfiore in orario di chiusura: via Palestrina-via Scarlatti-via delle Carra-via Cimarosa-piazza San Jacopino-via del Ponte all’Asse- viale Redi.

Via del Parione: venerdì 2 dicembre è in programma un trasloco. Dalle 9 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito tra via della Vigna Nuova e via del Parioncino. Per la viabilità alternativa previsti cambi di senso in piazza dei Rucellai (da via della Vigna Nuova e via del Purgatorio) e via del Purgatorio (da piazza dei Rucellai a via del Parioncino) in direzione di via del Parioncino. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Goldoni e diretti in via del Parione: via della Vigna Nuova-piazza dei Rucellai-via del Purgatorio-via del Parioncino.

Via del Fiordaliso: sabato 3 dicembre sarà eseguito un trasloco. Dalle 9 alle 17 sarà chiuso il tratto da via delle Terme a Borgo Santi Apostoli. Divieto di transito anche in piazza del Limbo (da Borgo Santi Apostoli al numero civico 3).

Via dei Palchetti: per un cantiere edile sabato 3 dicembre sarà istituito un divieto di transito da via dei Federighi a via del Moro; il tratto da via dei Federighi a via della Vigna Nuova diventerà a senso unico verso quest’ultima. Termine previsto 12 marzo.

Via dei Sette Santi: per sollevamento di materiali sabato 3 dicembre prevista la chiusura del tratto da via Rismondo a via del Campo di Arrigo (orario 9-19).

