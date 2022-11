Natale e solidarietà, torna il tradizionale mercatino di Massarella

Natale è anche sinonimo di solidarietà. Per questo, come ogni anno, torna a Massarella il tradizionale mercatino di Natale a scopo benefico promosso dalla Parrocchia di Santa Maria.

L'iniziativa, in programma domenica 4 dicembre dalle ore 9 alle 19, si svolgerà presso la sede della Contrada, in via Porto di Cavallaia 1, all'interno del Villaggio di Natale realizzato per l'occasione. Saranno presenti stand con prodotti tipici locali, addobbi e cesti natalizi ma anche biancheria realizzata a mano e molto altro. Inoltre, necci, caldarroste, bomboloni e specialità del periodo in attesa dell'arrivo di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, previsto nel pomeriggio. Per tutti gli interessati, ci sarà inoltre la possibilità di pranzo a buffet con cucina tipica toscana. Maggiori informazioni e prenotazioni per il pranzo al numero 333 4214568.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa