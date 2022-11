Natale "green" a San Ginignano: luminarie e addobbi ecosostenibili a chilometro zero

Luminarie e addobbi ecosostenibili e a chilometro zero, frutto di un laboratorio aperto condotto da tre artiste, trasformano San Gimignano in una città da fiaba per il Natale alle porte. Al tempo del caro energia a portare la luce e l’atmosfera natalizie nella città delle torri saranno inoltre piccoli pannelli solari. Tutto questo grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni di categoria, associazioni locali e giovani artisti del territorio. Per rendere uniche le festività a San Gimignano c'è il denso calendario di eventi di “Accade d’Inverno” che, fino all’8 gennaio, prevede mercatini, concerti, teatro e danza, appuntamenti culturali e enogastronomici. E su tutti la possibilità di perdersi proprio lungo il percorso “San Gimignano Fiabesca” ammirando luminarie e addobbi creati a mano con materiali ecosostenibili: dalle ghirlande alla cascata organica passando per il pozzo magico, solo per citarne alcuni. Non solo, per tutti i visitatori anche la possibilità delle “Passeggiate sentimentali” per scoprire insieme ai sangimignanesi segreti, memorie, leggende e tutti gli aneddoti della città.

Il via sabato 3 dicembre alle 16 con ritrovo in Piazza della Cisterna con l’inaugurazione del percorso “San Gimignano Fiabesca” e l’accensione dell’albero di Natale.

“Un’atmosfera da bosco fiabesco accoglierà i visitatori quest’anno in occasione delle festività natalizie – spiega Carolina Taddei, assessora al turismo del Comune di San Gimignano -. Insieme a commercianti, associazioni e i tanti cittadini che si sono rimboccati le maniche abbiamo sposato l’idea e la necessità di sottolineare il valore di un Natale ecosostenibile e in grado di dare un messaggio forte in favore del risparmio energetico. Insieme a luminarie e addobbi a chilometro zero la possibilità di perdersi nella città per assaporarne tutto il suo fascino e le sue caratteristiche più intime grazie ad un calendario di appuntamenti ricco e variegato. Mi preme ringraziare – conclude Taddei – le artiste che hanno condotto il laboratorio per la realizzazione degli addobbi e il giovane artista Michele Bertollini che ha declinato la grafica di “Accade d’Inverno” secondo lo spirito di un Natale verde, come una Dea Inverno che dal Bosco viene verso il centro storico per portare magia e protezione”.

Informazioni: Pro Loco San Gimignano - 0577 940008 - info@sangimignano.com e Comune di San Gimignano.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio stampa