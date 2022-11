Open Day agli istituti superiori di Volterra

Come ogni anno si avvicina il momento delle iscrizioni alle scuole superiori, che si apriranno dal 4 al 28 gennaio 2023: una scelta importante per iniziare a costruire il proprio futuro.

L’IIS “CARDUCCI” (Classico, Scientifico, Scienze Umane, Artistico), l’ITCG “NICCOLINI” (Economico, Professionale-Alberghiero, Tecnologico) e l’ITIS “SANTUCCI” di Pomarance (Industriale) per questo motivo apriranno le loro porte agli studenti e alle famiglie nel corso di quattro OPEN DAY pomeridiani, durante i quali sarà possibile visitare le aule, i laboratori, e svolgere alcune attività legate ai vari indirizzi proposti.

Ecco le date, tutte con orario 15-18:

SABATO 26 NOVEMBRE 2022

SABATO 17 DICEMBRE 2022

SABATO 14 GENNAIO 2023

SABATO 21 GENNAIO 2023

“Gli open day - dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra - sono un appuntamento importante per conoscere le nostre scuole e la loro offerta formativa. Queste giornate rappresentano, infatti, un’occasione preziosa per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e per le loro famiglie per raccogliere informazioni sui percorsi di studio necessarie per fare una scelta consapevole. Ringrazio – conclude Luti - le dirigenti scolastiche, i docenti, il personale ATA, le studentesse e gli studenti degli Istituti Superiori per la professionalità e l’impegno con cui hanno organizzato questi quattro appuntamenti”.

SEDE CENTRALE IIS “CARDUCCI” (Classico, Scientifico, Scienze umane) – Via Lorenzini, 26 – SEDE DISTACCATA LICEO ARTISTICO – Borgo Santo Stefano, 151

ITCG “NICCOLINI” (Economico, Professionale-Alberghiero, Tecnologico) – Via Guarnacci, 6 – SEDE DISTACCATA ITIS “SANTUCCI” (Industriale) Pomarance – Via della Repubblica, 8

Per info e prenotazioni

IIS “Carducci” – prenotazioni sul sito, info: orientamento@iiscarduccivolterra.org o 0588 86055

ITCG “Niccolini” – info a: antonelli@itcniccolini.it - 0588 88506 - 0588 65008 - 3482625620

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa