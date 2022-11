Operaio folgorato in un cantiere edile a Massa

Un operaio è rimasto folgorato in un cantiere edile in località Villette a Massa. L’uomo, secondo la prima ricostruzione dell’incidente, stava lavorando su un elevatore per spostare del cemento quando, per cause da accertare, avrebbe ricevuto una scarica elettrica. Nell'infortunio ha riportato ustione e probabile frattura a una gamba. L’operaio era cosciente quando sono giunti i soccorsi ed è stato trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elisoccorso Pegaso.