Picchiato e investito da un'auto a Pietrasanta, è grave: indagini in corso

Soccorsi questa notte in Versilia per un giovane, finito in ospedale in codice rosso dopo essere stato picchiato da più persone e poi investito da un'auto. L'uomo, un 36enne italiano, secondo quanto emerso avrebbe riportato fratture agli arti inferiori e al bacino.

Il fatto si sarebbe verificato fuori da un bar a Pietrasanta intorno alle 1.30 di notte, dove si sono precipitate l'automedica, un'ambulanza della Croce Bianca di Querceta e una volante della polizia del commissariato di Forte dei Marmi. Sono in corso gli accertamenti su quanto accaduto, anche tramite testimonianze di presenti al momento del fatto, che sarebbe avvenuto dopo una lite. C'è da capire se l'uomo sia stato investito da un'auto intenzionalmente o se sia stato un incidente e da ricostruire anche le cause che avrebbero provocato la lite.