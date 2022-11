Sistemi di sicurezza rimossi e manodopera non in regola: cantiere sospeso nel Cuoio

Il responsabile di un cantiere edile nel comprensorio del Cuoio è stato denunciato dai carabinieri in seguito ad un controllo, durante il quale è emersa la rimozione dei sistemi di sicurezza da un macchinario e l'impiego di manodopera non in regola. Sul posto i carabineri della compagnia di San Miniato e il nucleo dell'ispettorato del lavoro di Pisa, che nell'ambito di servizi di prevenzione volti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e in contrasto al lavoro nero, hanno controllato alcuni cantieri edili pubblici e privati sul territorio del comprensorio.

Al termine degli accertamenti i militari hanno elevato le contestazioni al responsabile ed è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, oltre a sanzioni amministrative per migliaia di euro.