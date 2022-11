Tentano di prendere l'aereo per l'Inghilterra con passaporti falsi: tre denunce

Volevano raggiungere l'Inghilterra imbarcandosi su un volo con dei passaporti falsi, ma sono stati smascherati ai controlli di frontiera in aeroporto. È successo a Pisa tra giovedì e venerdì dove la polizia di stato di frontiera ha intercettato i 3 cittadini in partenza per Londra e Manchester. Il primo è stato fermato durante i controlli sui passeggeri in partenza per la capitale dell'Inghilterra, avrebbe esibito un passaporto biometrico apparentemente rilasciato dalle autorità del Lussemburgo ma che, esaminato attentamente dagli operatori della Polaria, è risultato falso. Stesso modus operandi per altri due uomini, che hanno tentato di imbarcarsi sul volo diretto a Manchester. Anche i loro passaporti, rispettivamente slovacco e spagnolo, sono risultati falsi. Dagli accertamenti successivi della polizia di frontiera di Pisa, i tre uomini sono risultati tutti cittadini iraniani di 27, 35 e 43 anni e sono stati infine denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di possesso di documenti falsi.