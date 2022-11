Tragedia in Garfagnana, auto fuori strada: perdono la vita marito e moglie

Tragedia questa mattina in Garfagnana, dove una coppia ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 9.15 in via Nazionale a Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli.

Secondo quanto emerso, l'auto su cui viaggiavano l'uomo di 73 anni e la donna di 65 anni, residenti in zona, sarebbe uscita fuori strada finendo contro il muro di un'abitazione. Nell'impatto la moglie è deceduta sul colpo mentre il marito è deceduto durante i soccorsi con Pegaso. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Barga, l'ambulanza della Misericordia di Pian di Gioviano, l'elisoccorso Pegaso, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli.