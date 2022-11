Ubriaco molesta i passanti e aggredisce i carabinieri, arrestato 46enne

Questa notte, un cittadino inglese di 46 anni, ha abusato di bevande alcoliche ed ha infastidito i passanti in via Brunelleschi. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che, mentre si trovavano in transito sulla via, venivano fermati da un cittadino che lamentava di essere stato infastidito, unitamente ad altre persone.

Prontamente i militari hanno individuato l’uomo e gli hanno chiesto i document: il 46enne, che già nei loro confronti aveva già rivolto svariate frasi offensive, si è ribellato e ha sferrato una testata al carabiniere che lo stava controllando, facendolo rovinare in terra. Solo l’intervento dell’altro militare ha consentito, dopo una breve colluttazione, di bloccare il soggetto ed identificarlo. I militari dell'Arma hanno riportato lievi lesioni. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno proceduto all’arresto del giovane per l'ipotesi di reato violenza, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato trattenuto in Camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna che si è concluso nel pomeriggio con la convalida dell’arresto.