Una "scuola di abbracci" in scena al Minimal Teatro di Empoli

Quinto appuntamento per la rassegna più amata dai bambini empolesi e dalle loro famiglie, ‘Dire Fare Teatrare’, che domenica 27 novembre 2022 propone lo spettacolo ‘Abbracci’ con Ola Cannizzaro o Stefania Caldognetto e Massimo Politi, drammaturgia e regia di Angelo Facchetti, scenografia di Rossella Zucchi realizzata da Mauro Faccioli, produzione Teatro del Telaio.

Appuntamento al Minimal Teatro di Empoli, via Paolo Veronese, 10, alle 15.30 e alle 17.30.

LO SPETTACOLO - Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? Come si può condividere il bene più prezioso?

È necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i nostri due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù.

Consigliato per bambini dai 3 ai 10 anni.

“Dire, Fare, Teatrare” si chiuderà domenica 4 dicembre con una bellissima produzione di Giallo Mare: Cappuccetto e la nonna di e con Vania Pucci e Adriana Zamboni.

