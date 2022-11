Violenza di genere, a Galleno successo per la performance "Doll's House"

Una serata emozionante quella di ieri sera a Galleno. Un altro linguaggio per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, ovvero quello teatrale. Tanti gli spettatori per la performance "Doll's House", interpretata da attori di tutte le età della compagnia Lovett e il Lupo. L'iniziativa fa parte del cartellone di eventi proposto dal Comune di Fucecchio e dalle associazioni del territorio in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

A Galleno l'iniziativa ha visto Impegnati nell'organizzazione Don Anthony e l'oratorio All'ombra del Campanile, i Fratres-Donatori di Sangue di Galleno-Pinete, la Pro loco di Galleno. La direzione artistica dello spettacolo è dei bravissimi Giacomo Paoletti e Francesca Lanzarini dell'associazione Lovett e il Lupo.

Per il Comune di Fucecchio erano presenti la vicesindaca Emma Donnini, la presidente della commissione elette e nominate Sabrina Mazzei, la consigliera comunale Raffaella Castaldo, le operatrici e volontarie del Centro Aiuto Donna Lilith e di "Io ho detto basta".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa