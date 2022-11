Violenza di genere, Vamas e "Territori in comune" insieme per dire no

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne a Ponte a Egola l'azienda Vamas anche quest’anno ha deciso di celebrare la ricorrenza. L'opificio che accoglie la società è stato completamente illuminato di un rosso intenso che nel buio della sera ha esaltato la data del 25 novembre. In ottica dell'impegno per le pari opportunità, l'azienda conta 57 donne fra i propri dipendenti, delle quali 37 under 30.

"L’iniziativa svolta presso la sede della società non è stata una mera giornata celebrativa - scrive "Territorio in comune", associazione che ha preso parte all'evento - ma piuttosto l’occasione di educare i più giovani all'uguaglianza, contro la violenza di genere in tutte le sue forme".

I volontari di "Territorio in comune" hanno partecipato all'iniziativa con le proprie creazioni in materiale riciclato, tra cui una grande scarpetta rossa, simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne, attorno alla quale tutti i presenti uomini e donne, si sono riuniti.