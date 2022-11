Volley Santa Croce, Kemas Lamipel in trasferta a Bergamo

Lanciata dalle due vittorie consecutive in casa, la Kemas Lamipel S. Croce si approccia alla difficile trasferta di Bergamo con la fondata speranza di allungare la striscia positiva e rilanciarsi definitivamente, mettendo alle spalle il periodo nero. In un campionato super equilibrato come da previsioni, la Tipiesse Agnelli si trova in terza posizione con 16 p, frutto di 5 vittorie e 3 sconfitte. Una vittoria in più e stessi punti per la BCC Castellana Grotte, che è seconda; una lunghezza avanti la Tonno Callipo Vibo Valentia, prima. La Kemas si trova invece in settima posizione, a -4 dalla vetta e -3 dalla coppia di inseguitrici citata. Coach Mastrangelo ha sempre predicato calma, anche nei momenti peggiori, insistendo sul concetto che la classifica finale non si decide a novembre e che l’imprevedibilità dei risultati avrebbe rallentato il cammino delle battistrada. Verissimo, ma è innegabile che un successo a Bergamo segnerebbe una svolta e potrebbe portare (o riportare) i biancorossi a lottare già adesso per piazzamenti che soltanto un mese fa sembravano impensabili.

Il “6+1” santacrocese al momento vede capitan Colli come punto fermo, dopo le vicissitudini, anche fisiche, di inizio anno. “Leo” con Cuneo ha messo lì un 89% in attacco e una prestazione da MVP, ma dietro a lui e Maiocchi scalpita Tino Hanzic, che rimane uno dei grandi acquisti estivi e che rappresenta un “lusso” pur come prima alternativa. Al centro, partiranno con ogni probabilità Truocchio e Vigil Gonzalez, ma Compagnoni è sempre ben considerato e comunque farà valere i suoi turni di servizio. Libero sarà Davide “Morgan” Morgese, opposto Matheus Motzo, 56 punti totali nelle due uscite casalinghe con Porto Viro e Cuneo, ben coperto alle spalle da un Arguelles che nella seconda squadra di B sta facendo benissimo. Per quel che concerne la regia, c’è grande attesa per capire chi scenderà in campo dall’inizio dopo l’approdo in biancorosso di Manuel Coscione, arrivato al Pala Parenti mercoledì all’ora di pranzo.

Il fischio d’inizio della sfida tra Agnielli Tipiesse Bergamo e Kemas Lamipel S. Croce è fissato per le ore 18, Bergamo, Pala Intred.

GLI AVVERSARI

Per quanto riguarda Bergamo, la squadra è attesa ad una reazione dopo che il suo stesso mister, Gianluca Graziosi, ha espresso delusione per lo scivolone di Grottazzolina. In rosa due ex Reggio Emilia, i posti quattro Tim Held e Roberto Cominetti, reduci dalla trionfale stagione scorsa in maglia Conad, con coach Mastrangelo al timone. Ex della Kemas Lamipel sono invece l’opposto Williams Padura Diaz (2019-20), lo schiacciatore Riccardo Mazzon (2019-20), il centrale Riccardo Copelli (2020-21), lo scorso anno compagno di Hanzic e Motzo a Cantù. Nell’ultima uscita coach Graziosi ha scelto Catone in regia opposto a Padura Diaz, Cominetti e Held in diagonale, Copelli e Cargioli al centro, Toscani libero. Il sestetto dovrebbe rimanere questo con un ballottaggio in regia tra il classe 2001 Mattia Catone, proveniente dalla A3 di Pineto, e il ben più esperto Igor Jovanovic, serbo, proveniente dal campionato spagnolo ma già passato dall’Italia nel triennio 2016-2019 (due stagioni a Bergamo, una a Livorno). Veterano della squadra, o “bandiera”, è il centrale Antonio Cargioli, classe ’94, milanese, in Olimpia dal 2017 senza interruzioni. Il collega di reparto, Massimiliano Cioffi, ha esordito con Bergamo in categoria nel 2015, ma nel percorso di questi anni ha “tradito” la causa per un paio di anni emigrando in A3 con le maglie di Tuscania e San Donà.

LE DICHIARAZIONI

Vincenzo Mastrangelo (All.): “Con Held e Cominetti, che ritroverò domenica, ci siamo sentiti nelle passate settimane, ovviamente non in questa. E’ sempre bello parlare con loro e trovarli, ci accomuna il ricordo di una bella pagina di pallavolo”. “In settimana abbiamo provato a trovare i ritmi giusti. Coscione si è inserito bene nel gruppo, non ha avuto difficoltà ad integrarsi. Abbiamo innalzato il livello dell’allenamento, questo ci consentirà di arrivare alle gare ancora più pronti e carichi”

Gioele Favaro:“Per me essere arrivato in A2 è già il raggiungimento di un obiettivo personale. Ringrazio S. Croce di avermi dato l’opportunità di confrontarmi con atleti di altissimo livello” “Personalmente sento di dare il massimo, per quello che è il mio ruolo. Spero di continuare così anche nei prossimi mesi. Vedo la squadra molto tranquilla e molto più contenta, sappiamo però che non possiamo accontentarci: dobbiamo spingere ancora di più, ci saranno partite difficili nelle prossime settimane”.

La PRESS CONFERENCE integrale, con tutte le dichiarazioni di coach Vincenzo Mastrangelo e dello schiacciatore Gioele Favaro, è disponibile qua.

ARBITRI Denis Serafin e Luca Cicconetto

TV: Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

ROSTER

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: 1 Copelli Riccardo C 3 Held Tim S 5 Catone Mattia P 6 Lavorato Tommaso C, 7 Cargioli Antonio C, 8 Cominetti Roberto S, 9 Toscani Alessandro L, 10 Pahor Mitja S, 11 Baldi Andrea S, 12 Mazzon Riccardo S, 13 Cioffi Massimiliano C, 14 Padura Diaz Williams O, 15 De Luca Matteo L, P Jovanovic Igor P.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez Edwin S, 2 Coscione Manuel P, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 9 Acquarone Alessandro P, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

LA GIORNATA (9^ giornata, 26-27 novembre 2022)

Agnelli Tipiesse Bergamo-Kemas Lamipel S. Croce

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-Tinet Prata di Pordenone

Tonno Callipo Vibo Valentia-Conad Reggio Emilia (rinviata 21 dic)

BCC Castellana Grotte-Delta Group Porto Viro (rinviata)

HRK Motta di Livenza-Cave del Sole Lagonegro

Consoli Mc Donald’s Brescia-Videx Grottazzolina

Pool Libertas Cantù-Consar RCM Ravenna

Fonte: Ufficio Stampa