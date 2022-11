Sorpreso in casa, famiglia pontederese affronta e ferma il ladro: arrestato

Si era introdotto in un'abitazione di Pontedera ma, il tentativo di furto, è stato sventato prima dai proprietari di casa e poi dai carabinieri. Per questo un 24enne, di origine straniera, è stato arrestato.

In particolare il giovane, entrato nella casa della famiglia pontederese, è stato sorpreso e per cercare di guadagnarsi la fuga, avrebbe aggredito il proprietario che invece è riuscito a trattenerlo fino all'arrivo tempestivo dei carabinieri. I militari hanno bloccato il 24enne, arrestandolo in flagranza di reato. Con sé il giovane aveva uno zaino nel quale aveva raccolto parte della refurtiva, tra cui soldi in contanti, alimenti e indumenti, tutto restituito alle vittime. Condotto prima presso la caserma di Pontedera il 24enne adesso si trova nel carcere Don Bosco di Pisa, in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.