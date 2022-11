Da Pisa a La Spezia, la Formatica Meta Academy 'ospite' in Liguria

A quasi due mesi dal lancio nella prima conferenza stampa immersiva nel metaverso e alla presentazione avvenuta a fine ottobre al Lucca Comics and Games di Lucca, dove oltre 300 persone di tutte le età hanno potuto provare le opportunità di questa tecnologia, Formatica Meta Academy riceve l'invito dei Giovani Imprenditori di Confindustria La Spezia e si presenta per la prima volta in Liguria con la propria offerta di formazione professionale innovativa, apripista in Italia. Venerdì prossimo, 2 dicembre, al SunSpace di via Sapri 68, si terrà un incontro dal titolo “Discovering metaverse” voluto per parlare delle applicazioni pratiche del metaverso nel mondo dell'impresa. Tra i partecipanti spicca la presenza di Formatica Scarl, azienda con sede a Pisa e attiva dal 1998 nell'ambito della formazione professionale, principalmente operativa in Toscana e in Sardegna ma che sta proponendo, a livello nazionale, la Formatica Meta Academy, ovvero un'offerta di corsi interamente dedicata al metaverso e al gaming, composta sia da un'attività in Fad (formazione a distanza) oppure “Blended”, vale a dire mista in presenza e da remoto, che avrà inizio nel 2023. Il catalogo dei corsi è già disponibile sul sito www.formaticametacademy.it e prevede cicli più strutturati da 600 ore di formazione, altri da 60 ore mirati in settori specifici come Architettura nel Metaverso, Eventi nel Metaverso, Costruttori del Metaverso, Crypto Specialist, Cybersecurity nel Metaverso e il nuovo di 30 ore di introduzione al Metaverso pensato per gli Under18. Per fare questo, Formatica ha potuto contare sul contributo di Fabio Viola, uno dei massimi esperti di gaming in Italia, da alcuni anni ormai “curatore scientifico” di una serie di corsi e attività promossi dall'azienda pisana.

La Regione Toscana è stata la prima, in Italia, a riconoscere i due “Blended” inseriti nel catalogo di Formatica, vale a dire Metaverso-Web3 e Metagame: questo quindi permetterà, a chi li frequenterà, di ottenere una qualifica professionale di IV Livello EQF riconosciuta a livello europeo: non solo dunque un pezzo di carta ma una certificazione di acquisizione di skills spendibili in un mercato del lavoro dove si cercano sempre di più professionisti di questo settore.

Al convegno dei giovani industriali spezzini è stato inviato a illustrare tutto questo il CEO di Formatica Scarl, Andrea Zavanella, il quale illustrerà le applicazioni pratiche nel mondo della formazione didattica immersiva.

Altri relatori dell'iniziativa, in programma a partire dalle 15, sono Francesco Pelosi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria e founder di SunSpace, che introdurrà il pomeriggio, Tommaso Valente (CEO Mirror), Francesco Guidotti (Technical leader & Blockchain Manager Mirror) e Francesco Redi (founder di Twissen). L'evento si concluderà alle 18.30 con a seguire aperitivo di networking, una cena in piedi e una dj set.

Fonte: Formatica Scarl - Ufficio stampa