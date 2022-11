Sebach entra in mani tedesche con l'acquisizione da Toi Toi & Dixi

Il marchio Sebach entra in mani tedesche. Lo riporta il quotidiano economico Milano Finanza specificando come YLDA, il player italiano nato nel 1986 a Certaldo e dedito a bagni e soluzioni sanitarie mobili con i brand Sebach dediti al noleggio e Armal per la produzione e vendita, sia stato acquisito dal gruppo tedesco Toi Toi & Dixi. L'intervento è stato seguito da Alchemy, specializzato in operazioni di questo tipo, garantendo un ritorno pari a 4 volte l'investimento. Proprio Alchemy aveva rilevato il 100% di YLDA nel 2018, investendo e migliorando le prestazioni dell'azienda. Si è passati dalle 35mila unità sanitarie mobili del 2018 alle 80mila previste a fine anno, con un fatturato quasi triplicato (da 50 a 140 milioni di euro) e un Ebitda di oltre 30 milioni di euro.