Alla scoperta del Padule di Fucecchio, ciclo a Cerreto Guidi su natura e tradizioni

Il Comune di Cerreto Guidi e il Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus, con il contributo della Regione Toscana, proseguono nel ciclo di incontri “Alla scoperta del Padule di Fucecchio”.

Gli appuntamenti sono in linea con la convenzione siglata anche dal Comune di Cerreto Guidi con la Regione Toscana che prevede tra i suoi obiettivi la “realizzazione di attività di animazione culturale, quali incontri e seminari a carattere divulgativo e/o scientifico su tematiche inerenti le aree protette e la tutela e la conservazione naturale, lo sviluppo sostenibile, il patrimonio storico-artistico, la cultura materiale, i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato ed altre espressioni culturali”.

Il prossimo appuntamento è fissato per Venerdì 2 Dicembre alle ore 21,00 nei locali della Biblioteca “Emma Perodi”. Enrico Zarri, del Centro di Ricerca, parlerà sul tema:

“Il ritorno della Cicogna bianca: dall’estinzione ai nidi in Padule e in Toscana”.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Biblioteca “Emma Perodi”:

tel. 0571 906219; e-mail: biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it

e il Centro RDP Padule di Fucecchio:

tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa