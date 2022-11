Avvocati Firenze, l’Ordine premia i decani e i migliori giovani

Premio agli avvocati fiorentini con 40 anni di toga e riconoscimento ai giovani più brillanti. Si è svolta nell’Auditorium di Sant’Apollonia la cerimonia di consegna delle Medaglie d’oro e del Premio “Alberto Predieri” conferite a coloro che svolgono da oltre 40 anni la professione di avvocato e anche a chi sta muovendo con successo i primi passi nella professione forense.

Le Medaglie d’oro, il più alto riconoscimento dedicato agli iscritti, sono state consegnate dall’Ordine degli Avvocati di Firenze a coloro che hanno esercitato la professione forense con onore e dignità per quaranta anni. Tra i premiati c’è anche l’ex presidente del Consiglio dell’Ordine, Sergio Paparo. La Medaglia d’oro per i 40 anni di professione è stata consegnata per l’anno 2021 a Paolo Barghigiani, Ermanno Bartoli, Antonio Becattini, Vittorio Bechi, Giuseppe Bergamaschi, Rossella Bettini, Franco Borselli, Giovanni Campatelli, Matilde Cascio, Andrea Castellucci, Raffaella Cencetti, Fausto D’Ambrosio, Wanna Del Buono, Maria Gabriella Del Rosso, Susanna Della Felice, Valeria Di Marco, Silvia Drigani, Vincenzo Franzoni, Marco Galli, Isabella Giuliani, Laura Marini, Alessandro Mori, Paolo Panarese, Piero Ristori, Gianfranco Rosati, Giovanna Maria Vannucchi, Simonetta Vannucci, Stefano Vezzosi, Giovanni Zaccaria.

Il premio Predieri per aver conseguito il voto migliore nella sessione esami di abilitazione alla professione è stato assegnato a Elena Anghiari per la sessione 2020, mentre a Lorenzo Salesia e Chiara Cinotti è stato assegnato il riconoscimento come avvocato più giovane iscritto all'Albo rispettivamente per l’anno 2020 e per l’anno 2021.

“È una cerimonia che assume un significato particolare – ha commentato il presidente dell’Ordine Giampiero Cassi - perché costituisce un riconoscimento per gli avvocati che, dopo quaranta anni, continuano ancora a esercitare la professione forense, facendolo con onore e correttezza, perché la consegna della medaglia è subordinata alla mancanza di sanzioni di natura deontologica. Come segno di continuità e di unione tra chi è nella fase finale del suo percorso professionale e chi, invece, lo inizia adesso, abbiamo consegnato anche il Premio “Predieri” all'avvocato che ha superato con la votazione più alta l’esame per l’ammissione all’Albo professionale, nonché una menzione agli avvocati più giovani iscritti all’Albo”.

Fonte: Ufficio Stampa