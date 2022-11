Elettricista deruba pensionato dopo una riparazione, coppia denunciata

Una coppia di livornesi di 36 e 41 anni è stata denunciata dai carabinieri di Rosignano Marittimo per il furto a un pensionato il quale aveva chiesto all'uomo, conosciuto come elettricista, di fargli alcune riparazioni in casa.

L'intervento per aggiustare il frigo si è concluso con il furto di 240 euro e di un cellulare, assieme alla compagna che lo aveva agevolato.

Appena si è accorto dell'ammanco, il pensionato, 68 anni, è andato a denunciare la cosa ai carabinieri.

La coppia è stata denunciata all'autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso. I due sono già noti perché di recente accusati, sempre dai carabinieri, di aver commesso una serie di furti sulle auto in sosta la scorsa estate.