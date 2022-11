L’intelligenza artificiale per l’hospitality, convegno di Confcommercio

Lo sviluppo del turismo, e in particolare della ricettività, è legato anche al digitale, che offre soluzioni veloci e d’impatto a tante esigenze di imprenditori e clienti. Ad esempio, ci sono tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, che sono già concretamente disponibili e applicabili nella quotidianità. E non occorre essere un grande albergo per approfittarne: anche le piccole strutture possono avvantaggiarsene per migliorare l’organizzazione, l’efficienza, la promozione e l’esperienza del cliente.

Proprio di questo si parlerà nel webinar gratuito “L’intelligenza artificiale per l’hospitality” in programma per domani (giovedì 30 novembre 2022) dalle ore 15 alle ore 16.45, aperto gratuitamente a tutti gli imprenditori dell’ospitalità in Toscana. Ad organizzarlo è Edi-Confcommercio, punto di riferimento sul tema dell’innovazione digitale per l’organizzazione di categoria, con il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione di Confcommercio Toscana e Federalberghi Toscana.

Apriranno l’incontro i saluti istituzionali dell’assessore alle attività produttive e turismo della Regione Toscana Leonardo Marras, del direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e del presidente di Federalberghi Toscana-Confcommercio Daniele Barbetti. Interverranno poi Andrea Di Benedetto, di Tuscany X.0, e Nicola Bianchi, responsabile servizi, progetti e partnership di EDI.

Sarà Mauro Lupi, strategy director di Alecsandria Comunicazione, a parlare di intelligenza artificiale applicata al mondo dell’hospitality, illustrando i trend tecnologici e offrendo alcuni casi concreti della loro applicazione. Tutti potranno dunque cominciare fin da subito a progettare l’evoluzione digitale della propria struttura ricettiva.

Il webinar si inserisce nel progetto europeo Tuscany X.0, approvato dalla Commissione europea nell’ambito del bando European Digital Innovation Hubs. Al termine dell’evento, chi lo vorrà potrà ottenere una prima valutazione della maturità digitale della propria attività alberghiera.

La partecipazione è gratuita. Occorre però registrarsi su https://crm.ediconfcommercio.it/webinar-30novembre2022.html per ricevere il link che permetterà di seguire l’evento online.