Piaggio e Foton insieme per nuovi veicoli elettrici

Una nuova gamma di veicoli commerciali elettrici e leggeri a quattro ruote. È l'obiettivo che Piaggio e Foton si sono proposti di raggiungere per la primavera del 2023 tramite l'accordo che i vertici delle due aziende hanno firmato a Mantova oggi, 239 novembre 2022.

Per l'azienda italiana, l'amministratore delegato e presidente Roberto Colaninno ha incontrato Wang Shuhai, vice general manager di Foton e insieme hanno hanno sottoscritto "un accordo preliminare per lo sviluppo di una nuova gamma di veicoli elettrici commerciali leggeri a quattro ruote".

Secondo quanto si apprende dal sito dell'azienda di Pontedera, l'accordo continua e consolida la partnership che i due gruppi hanno avviato nel 2017.

Sempre secondo il sito ufficiale Piaggio: "Nei prossimi mesi un team composto dai rappresentanti delle due parti lavorerà per elaborare e validare un piano produttivo e commerciale, nonché per definire la documentazione contrattuale con l’obiettivo – in caso di esito positivo delle predette attività –, di finalizzare la documentazione tecnica del progetto ed i relativi contratti entro la primavera 2023".

Foton Motor Group

La Foton Motor è un'azienda cinese fondata nel 1996 con sede nel distretto pechinese di Changping. L'azienda è specializzata nella costruzione di veicoli commerciali leggeri e pesanti, autobus, fuoristrada e pick up.