Prenotazioni prelievo sangue, i punti di assistenza prenotabili con l'app

“Zero code” è il sistema regionale di prenotazione online dei prelievi del sangue, per fissare gli appuntamenti disponibili nei punti prelievo della Valdera e alla Casa della Salute di Volterra.

Per quanto riguarda Pontedera, ecco orari e luoghi in cui è possibile per le persone andare a prenotare gli esami del sangue online con l'assistenza dei volontari delle organizzazioni e delle associazioni:

Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso l'Auser via Morandi 21

Martedì dalle 10.00 alle 12.00 presso la Misericordia via Valtriani 30

Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 presso la Croce Rossa via Tosco Romagnola 14 E dalle 15.00 alle 17.00 presso la Pubblica Assistenza via Terracini (ambulatori adiacenti alla Coop)

Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 presso la Misericordia via Valtriani 30

Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 presso la Pubblica Assistenza via Profeti 10

"La collaborazione con le realtà di volontariato del territorio - ha spiegato l'assessora comunale al sociale Carla Cocilova - è fondamentale e ringrazio tutti i soggetti coinvolti per la disponibilità offerta".

Ricordiamo che per prenotare gli esami attraverso il sistema “Zero code” è necessario che il medico prescriva l’esame attraverso la ricetta dematerializzata ( la cosiddetta ”ricetta bianca”).

Il sistema è estremamente semplice e intuitivo. È sufficiente inserire alcune informazioni di base e in pochi passaggi si definiscono sede, giorno e orario del prelievo, per sé o per altri, operando comodamente sia dal computer di casa che dal proprio smartphone o da qualsiasi altro dispositivo elettronico, digitando l’indirizzo prenota.sanita.toscana.it o zerocode.sanita.toscana.it, o tramite l’APP Toscana Salute.

Fonte: Ufficio Stampa