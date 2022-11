Cambio ai vertici della guardia di finanza di Prato, entra in servizio il colonnello Blandini

La Guardia di Finanza di Prato saluta il Colonnello Massimo Licciardello, il quale, dopo ben 41 anni di onorata carriera al servizio delle Istituzioni, cede il Comando Provinciale al Col. t.ST Enrico Blandini, proveniente da Pesaro, ove ha espletato analogo incarico.

Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia presso la Caserma di via Ferrucci alla presenza del Comandante Regionale Toscana, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, del quadro Ufficiali, di una rappresentanza del personale dei Reparti dipendenti e con la partecipazione della locale Sezione A.N.F.I.. Il Col. Massimo Licciardello, che ha assunto l’incarico nel luglio del 2019, ha ringraziato tutti i suoi collaboratori per il corale impegno che ha consentito ai Reparti posti sotto la sua direzione di raggiungere significativi risultati in molteplici settori, in particolare quelli delle entrate tributarie, della spesa pubblica, dello sfruttamento di lavoratori in nero o irregolari, del contrasto al riciclaggio ed ai flussi finanziari di provenienza illecita.

L’Ufficiale – che lascia il servizio attivo per sopraggiunti limiti di età - ha quindi formulato al Collega subentrante i più sinceri auguri di buon lavoro, certo che potrà contare sul consueto e fattivo supporto di tutto il personale dipendente. L’Ufficiale subentrante ha rivolto un pensiero riconoscente ai presenti ed ha indirizzato il suo saluto a tutti gli uomini del Comando Provinciale, confermando il suo massimo impegno e quello dei suoi collaboratori. Il Comandante Regionale ha ringraziato il Colonnello Massimo Licciardello per l’opera prestata e per avere fattivamente contribuito a rafforzare il ruolo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza in un distretto connotato da una intensa dinamicità produttiva e da una marcata multietnicità del tessuto socio- economico. Quindi ha augurato un buon lavoro al nuovo Comandante Provinciale.

Il Col. t. ST Enrico Blandini è laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria. Ha altresì conseguito un Master di II livello in Diritto Tributario dell’Impresa. Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, ha ricoperto incarichi operativi quale Comandante dell’Antiterrorismo e Pronto Impiego di Catanzaro, della Compagnia di Brescia, del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Perugia, del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Trieste. Presso il Comando Generale ha altresì svolto l’incarico di Capo Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e poi quello di Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore.