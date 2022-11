Caro bollette, destinati 75mila euro dal Comune di Montelupo per sport e ceramica

Una manovra da 75.000 euro per andare incontro a due settori messi in crisi dall’aumento del costo dell’energia.

Gli impianti sportivi sono fra quelli che maggiormente hanno risentito dell’incremento del costo dell’energia, per questa ragione nel momento in cui si è dovuto scegliere a cosa destinare le risorse dell’avanzo di bilancio è stato deciso di andare a sostenere questo settore.

È così che ieri sera il Consiglio Comunale ha votato una manovra con la quale stanzia 50.000 euro a sostegno delle associazioni sportive. Successivamente saranno definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse.

Una valutazione analoga è stata fatta anche per il settore ceramico. In questo caso invece di dare a pioggia risorse di piccola entità a ciascuna azienda è stato deciso un trasferimento straordinario alla Fondazione Museo Montelupo.

Sarà poi la Fondazione a coinvolgere le aziende locali in un progetto di riqualificazione e caratterizzazione ceramico del nostro centro cittadino, attraverso un avviso pubblico.

Lo stanziamento in questo caso è di 25.000 euro e sarà destinato a sistemare la scalinata di piazza Centi, accogliendo in questo modo le idee e i suggerimenti arrivati dai cittadini di Montelupo.

"Nella variazione di fine anno abbiamo scelto di andare incontro a due settori importanti per la città: lo sport e la ceramica. Per quanto riguarda le società sportive, l'intento della Giunta è di cercare di compensare gli incrementi in modo che le società non siano necessariamente costrette ad incrementare le quote a carico delle famiglie. Il rischio è che in un momento critico per tutti, alcuni ragazzi debbano smettere di fare sport. Per la ceramica, l’intento è di valorizzare il settore, sostenendo in maniera collettiva e con un progetto che abbia una ricaduta visibile anche sulla città e sul centro cittadino", spiega l’assessore al bilancio Simone Londi.

