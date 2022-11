Causa incidente a Navacchio, era sotto effetto di alcol e droga

I carabinieri della stazione di Navacchio (Cascina) hanno denunciato in stato di libertà un 22enne per il reato di guida di veicoli in stato di alterazione psico-fisica.

L’uomo, la notte del 17 novembre, aveva causato un sinistro stradale, mentre era alla guida della sua autovettura, senza coinvolgere altri automobilisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Navacchio

mentre il conducente dell’auto veniva trasportato in ospedale.

Dalle analisi in ospedale a Pisa, si è scoperto che il 22enne era sotto l'effetto di alcol e droga mentre era alla guida. I militari lo hanno denunciato.