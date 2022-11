Compagnia di Babbo Natale, i 'gesti del cuore' a Firenze

Entra nel vivo l’attività della Compagnia di Babbo Natale guidata da Silvano Gori che dai prossimi giorni sarà impegnata in tante attività benefiche a Firenze e in Toscana. Un sorriso e una mano tesa verso gli altri e verso la vita per un sostegno a chi è in difficoltà

Si comincia questa settimana. Da venerdì 2 dicembre a domenica 4 dicembre dalle 10 alle 19 i Babbi Natale saranno con i loro gadget a palazzo Corsini in occasione del tradizionale mercatino di Natale per File. E poi l’accensione degli alberi di Natale sull'Arengario di Palazzo Vecchio col sindaco Nardella il 7 dicembre alle 16,30 e all’Istituto degli Innocenti l’8 dicembre alle 17 dove i Babbi incontreranno anche i bambini ucraini ospitati.

Fonte: Ufficio Stampa