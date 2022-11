Fermato con 1 kg di hashish, arrestato 23enne a Cecina

Trovato in possesso di oltre 1 kg di hashish un giovane è stato arrestato dai carabinieri di Cecina. È successo durante un servizio in contrasto allo spaccio che ha portato i militari al controllo del 23enne, italiano residente a Livorno, che con sé aveva la sostanza stupefacente suddivisa in 11 panetti e una pistola scacciacani, priva del tappo rosso senza munizionamento.

Durante la perquisizione estesa al domicilio del 23enne, il nucleo operativo e radiomobile di Livorno ha rinvenuto altri 4 grammi, sempre di hashish, suddivisi in 6 involucri in plastica e una bilancina di precisione. In seguito all'arresto è stata applicata dall'autorità giudiziaria la misura della custoda cautelare in carcere e il giovane è stato condotto presso la casa circondariale di Livorno.