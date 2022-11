I Borgo Largo a Pisa la "panchina rosa" per la lotta ai tumori

Inaugurata questo pomeriggio in Borgo Largo la "panchina rosa" nell’ambito della iniziativa "Alzati… fai prevenzione!" a cura dell’associazione Lilt - Lega italiana lotta ai tumori e del Comune di Pisa. Alla inaugurazione insieme alla assessore alle politiche sociali., Veronica Poli, erano presenti i volontari dell’associazione.

"Come Amministrazione - ha detto l’assessore alle politiche sociali Veronica Poli - abbiamo aderito all’iniziativa insieme alla Lilt di posizionare una panchina rosa nel cuore della città per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema tanto importante quale la prevenzione ai tumori, soprattutto quelli femminili. In questo mese, infatti, sono state fatte molte visite gratuite soprattutto per la prevenzione del tumore al seno. E mi auguro che in tanti che si siederanno qui da ora in poi vogliano cogliere l’occasione di intraprendere visite specialistiche di prevenzione".

"La panchina rosa è il nostro simbolo. Ha una funzione importante nell’ambito della prevenzione del tumore al seno che è una malattia che oggi si può vincere con la prevenzione precoce - dice il presidente della Lilt Francesco Prestifilippo -. Quindi la panchina ricorda a tutte le donne che con una semplice visita si può prevenire un male ben peggiore. La nostra missione come Lilt è proprio quella di ricordare a tutti l’importanza della prevenzione. In questo senso mettiamo a disposizione gli ambulatori per arrivare all’obiettivo della massima prevenzione".

Sempre in Borgo Largo, poi, di fronte alla "panchina rosa" nei giorni scorsi sono state anche posizionate sei nuove panchine in sostituzione delle vecchie.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa