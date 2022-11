I'Giglio under 14 perde contro Fucecchio, "però è stata una bella partita"

I'Giglio - Pallavolo Fucecchio: 1-3 (14-25, 25-19, 25-27, 14-25)

L'Under 14 migliora il risultato dell'andata contro Fucecchio, ma rimanendo ancora senza punti. "Il primo set le ragazze erano un po' impaurite per la volta scorsa, poi nel secondo hanno iniziato a fare quello che sanno e a essere più sicure." - spiega l'allenatrice Elena Furiesi - "Peccato per il terzo che non siamo riuscite a chiudere ai vantaggi, altrimenti probabilmente sarebbe cambiato il corso della gara perché dopo hanno mollato. Però è stata una bella partita, stanno migliorando".

Riprendendo le parole dell'allenatrice, la partita è infatti iniziata sottotono per le biancorosse: mentre Fucecchio già mostrava il suo potenziale sfruttando anche attacchi dal centro, dall'altro lato del campo le rigiocate erano fin troppo semplici, evitando quasi di schiacciare pur avendone la possibilità (7-10, 11-20).

Come spiegato sopra, probabilmente anche per un po' di paura nei confronti dell'avversario data la sconfitta netta dell'andata, ma ogni partita di pallavolo è a sé e le ragazze lo hanno capito nel secondo set. Sicuramente a far prendere loro sicurezza anche i diversi ace iniziali (8-2). Si inizia ad attaccare senza timori, anche dal centro, e alla fine esce anche un muro (16-7, 20-11).

Spinte dal risultato le ragazze del Giglio entrano convinte anche nel set successivo; poco importa che Fucecchio si porti subito in vantaggio (2-6), il recupero è immediato e le squadre procedono di pari passo fino ad arrivare ai vantaggi (8-6, 14-16, 20-19). Sul finale l'agitazione però prende il sopravvento e, mentre le avversarie riescono a trovare una chiave per sfruttarla, le biancorosse sbagliano di più e perdono la cognizione delle cose non facendo nemmeno i tre passaggi.

Sono ancora molto giovani e manca l'esperienza di partite combattute punto per punto, devono imparare a mantenere la mente lucida e ad ascoltare i suggerimenti dalla panchina, e la sconfitta di questo set è il primo passo per capirlo. E proprio riallacciandosi a questa inesperienza, è comprensibile - ma non accettabile - il crollo dell'ultimo set. In un percorso in avanti la squadra ha fatto inversione ed è tornata al primo set: dopo aver dato tutto e non essere riuscite a spuntarla sono tornate la paura e la confusione in campo. In più un bel filotto subito in ricezione ha staccato di molto Fucecchio e affondato ancora di più il morale. Questo però non è il comportamento corretto durante una partita del genere: sì nel terzo set hanno combattuto e sì hanno perso, ma quel parziale ha anche dimostrato che la partita era "alla portata", dall'altro lato della rete c'era una squadra che potevano affrontare e contro cui avevano già vinto un set, è da questo che le ragazze devono prendere coraggio.

Purtroppo l'Under 14 è stato di nuovo sconfitto da Fucecchio, ma i miglioramenti sono sostanziali rispetto al 25-6 dell'andata. È su questo che adesso devono far leva le ragazze per prepararsi ai prossimi incontri. Primo tra tutti quello di sabato contro il Cascine Volley Empoli. Nonostante la vittoria dell'andata non è decisamente una squadra da sottovalutare, ricordiamo il set vinto ai vantaggi che dimostra una grande forza d'animo e che, se lasciata sfociare, può essere un'arma difficile da affrontare. L'appuntamento è sabato alle 15.30 alla Palestra Enriques.

Fonte: Pallavolo I'Giglio