Il lodo Moro, Valentine Lomellini presenta il libro vincitore del Premio Pozzale

La storica Valentine Lomellini presenta Il «lodo Moro» - Terrorismo e ragion di Stato 1969-1986,

saggio vincitore del Premio Pozzale Luigi Russo 2022.

Modera l’incontro Chiara Dogliotti, ricercatrice dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e

dell’età contemporanea.

Dalla ‘prigione del popolo’ dove era stato rinchiuso dalle Brigate rosse nel 1978, Aldo Moro chiedeva di

trattare per la sua liberazione, svelando che questa era una prassi abituale per i terroristi palestinesi

arrestati in Italia. Da allora, per «lodo Moro» si intende l’accordo che consentiva ai palestinesi di utilizzare il territorio italiano come base per armi e guerriglieri in cambio della garanzia di preservare la penisola dagli attentati.

Oltre a Moro, il «lodo» coinvolse i principali esponenti della DC e del PSI, alcuni magistrati e persino la

Presidenza della Repubblica e non fu una vicenda riservata ai servizi segreti, ma fu politica dello Stato

italiano.

Valentine Lomellini è professoressa associata di Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazionali dell’Università di Padova. È stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica nell’ambito del Premio Spadolini.