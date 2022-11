Lavori a San Casciano, modifiche in viale Pascoli

Per consentire lo svolgimento dei lavori urgenti, finalizzati al ripristino di una perdita alla rete idrica di San Casciano Val di Pesa a cura di Publiacqua, sono stati istituiti alcuni provvedimenti per la modifica temporanea di viale Pascoli, nel capoluogo. L'ordinanza emessa dal servizio di Polizia municipale interessa la chiusura di viale Pascoli in direzione Firenze. Sarà interdetta al transito la corsia di marcia in direzione Siena Firenze, dalla rotatoria con la strada provinciale 92-via Grandi ad eccezione del distributore del carburante che potrà essere raggiunto per tale scopo. Il divieto di transito entra in vigore il 1 dicembre e si concluderà il 2 dicembre.

I percorsi alternativi in direzione Firenze, oltre alla superstrada Siena-Firenze, per chi proviene da Mercatale, Calzaiolo, Bargino, Ponterotto sono i seguenti: Viale Corsini – Piazza delle Erbe – Piazza della Repubblica – Piazza De Gasperi - Via G. di Vittorio – Via XXVII Luglio - Via Turati- Viale Pertini - Via Cassia per Firenze/SR2. Per chi viene da Mercatale Val di Pesa altro percorso consigliato è da Via di Luiano-SP3.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa