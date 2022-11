Mercatini di Natale, cinque idee su dove trovarli in Toscana

C'è quello di design, quello più grande del centro Italia, quello tutto tirolese. Natale è anche e soprattutto mercatini natalizi. La Toscana non fa eccezione e presenta una vasta gamma di stand dove andare a passare un pomeriggio o un fine settimana. C'è l'imbarazzo della scelta, quindi ecco che vi veniamo in soccorso: abbiamo selezionato per voi cinque mercatini della Toscana, tra i più famosi e frequentati del periodo natalizio.

Empoli

Piazza della Vittoria è il centro nevralgico di Empoli. Per novembre e dicembre è anche il centro del Mercatino di Natale. Presenti decine di stand con prodotti gastronomici e artigianali della tradizione e tipici delle Feste, magari da accompagnare con una cioccolata calda o un vin brulè. Si possono trovare bancarelle di cibo, ovviamente, ma anche di prodotti per i regali di Natale, come corredi o oggettistica o altro ancora. Da piazza della Vittoria, inoltre, partono pure i tour col trenino per la città del Natale, quindi una sosta al Mercatino è d'obbligo...

Serena Franceschin, Empolino e Freddy Lavezzo

Firenze

Weihnachtsmarkt a Firenze è ormai un appuntamento fisso. Nel capoluogo fino al 18 dicembre in Piazza Santa Croce è possibile trovare il mercatino con le caratteristiche casette di legno addobbate in stile natalizio. Presenti oltre cinquanta stand nelle caratteristiche casette in legno, coi sapori e gli odori del Natale toscano, italiano e europeo. Sarà l'occasione per rifocillarsi con specialità natalizie, ma anche per fare gli ultimi acquisti di Natale se siete a corto di regali. Ogni giorno l'apertura è alle 9 e la chiusura è alle 22.

Arezzo

Iniziato il 19 novembre, fino al 26 dicembre il Mercato Tirolese Italiano si prende Arezzo. In piazza Grande, in pieno centro, torna l'appuntamento col Mercato Tirolese più grande d'Italia, con decine e decine di espositori da Tirolo, Austria e Germania, oltre a prodotti tipici della Toscana. Brezel, raclette, formaggio fuso, polenta e il famoso stinco arrosto saranno tra i protagonisti enogastronomici, ma tornano anche le Baite del Gusto Tirolesi, caratteristiche casette di legno attrezzate per la degustazione di prodotti tipici. Se si parla di Tirolo, poi, non può mancare la birra. Il tutto accompagnato da uno spettacolo di luci e di colori.

Montepulciano

In provincia di Siena c'è invece il più grande mercatino con casette in legno del centro Italia. Si trova a Montepulciano, tra Piazza Grande, via San Donato e le strade adiacenti. A pochi metri dalle mura del Castello di Babbo Natale, sorge un mercatino natalizio caratteristico, con tante casette di legno e addobbi a tema. Si potrà gustare del cibo toscano o comunque tipico delle Feste, ma anche comprare prodotti locali come abbigliamento e pelletteria, artigianato locale e tanto altro ancora. E ancora: show, attrazioni per tutti, spettacoli. Rimane aperto dalle 10.30 alle 19.30 degli ultimi due weekend di novembre, il 3-4 dicembre, dal 7 all'11 dicembre, il 17 e 18 dicembre e dal 22 dicembre al 6 gennaio 2022 (per Natale aperto solo il pomeriggio).

Lucca

In piazza San Frediano dal 2 al 24 dicembre torna il mercatino di Natale tradizionale anche a Lucca. Le classiche casette in legno con prodotti di artigianato e decori delle Feste non sono l'unico tocco natalizio a Lucca, perché troveranno spazio anche i tipici presepi della vicina Bagno di Lucca. Al Mercato del Carmine poi il 10-11 e dal 17 al 23 dicembre si terrà il Meraki Market, un mercatino di Natale particolare perché di design artistico. E se amate il vintage e l'antiquariato, il 17-18 dicembre intorno alla Cattedrale arriverà il secondo più antico Mercato Antiquario d'Italia. Inoltre dal 17 al 23 dicembre il mercato artigiano 'Arti e mestieri' sarà in piazza San Giusto.