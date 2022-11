In prestito da Firenze a Milano la Madonna con il Bambino di Filippo Lippi

La 'Madonna con il Bambino' di Filippo Lippi, facente parte della collezione del Museo di Palazzo Medici Riccardi, è stata concessa in prestito dalla Città Metropolitana di Firenze al Comune di Milano, per la mostra “La carità e la bellezza”, in programma a Palazzo Marino dal 1° dicembre al 15 gennaio 2023.

Le delicate operazioni di trasferimento dell’opera verranno effettuate il prossimo lunedì 28 novembre.

La 'Madonna con il Bambino' di Filippo Lippi, attualmente esposta nella Sala del Caminetto del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi, è una delle opere più celebri dell'artista, protagonista del Rinascimento fiorentino, attivo a Firenze introno alla metà del Quattrocento. Autore di molti capolavori, il Lippi fu uno degli artisti prediletti da Cosimo il Vecchio de' Medici. Sul retro della tavola, databile agli anni 1466-1469, si trova lo schizzo di un tabernacolo e di una testa maschile, riferibile allo stesso Lippi.

"Il progetto della mostra a Milano nasce da una fruttuosa collaborazione tra le città di Firenze e Milano - sottolinea Letizia Perini, consigliera della Metrocittà delegata alla Cultura - che si è espressa ad esempio in occasione del 1° maggio scorso, quando per la Festa Internazionale dei Lavoratori, fu presentata nel cuore di Palazzo Vecchio, all’interno del Salone dei Cinquecento, la grande tela di Pelizza da Volpedo 'Il Quarto Stato'".

Quella che e una delle più celebri opere pittoriche realizzate tra Otto e Novecento, fu eccezionalmente concessa in prestito dal Museo del Novecento di Milano, grazie a un'intesa tra Comune di Firenze, Museo Novecento e Comune di Milano.