Mps, ultimo giorno per 4.125 dipendenti dopo l'esodo programmato

“Con oggi si conclude il percorso lavorativo di 4125 colleghi che hanno reso grande la storia di Banca MPS e che negli ultimi dodici anni hanno collaborato e lavorato per cercare di far uscire la banca dalla crisi in cui era entrata. Con questo ultimo atto, con grande senso di responsabilità e attaccamento all’azienda, si sono convinti ad aderire all’esodo che ha garantito loro condizioni ottimali tramite l’accordo raggiunto con la Banca”.

Lo sottolinea Alessia Silvestri, neo eletta segretaria responsabile della Sas di Complesso Mps First Cisl che prende il posto di Fabio Brunamonti, ex segretario responsabile alla guida della struttura da ormai un decennio e che ha aderito all’esodo. Ad affiancare Alessia Silvestri, Barbara Spezia neo eletta segretaria della Sas di Gruppo Mps. “A Fabio Brunamonti – sottolineano Silvestri e Spezia – vanno la nostra gratitudine e riconoscenza per come ha condotto negli anni i rapporti con la Banca fino alla decisione forte, come ultimo atto di coerenza e responsabilità, di adesione all’esodo”.

“Il piano industriale elaborato dall’ AD Luigi Lovaglio, attraverso una adeguata e rispettosa concertazione con i sindacati, consentirà a tutti i colleghi che in questi anni hanno dimostrato grande senso di appartenenza, di concludere il percorso di risanamento dell’azienda che, ci auguriamo tutti, potrà restituire alla Banca più antica del mondo il ruolo centrale che merita e che nel tempo ha esercitato a servizio dell’economia del Paese” conclude Silvestri.

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa