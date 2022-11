Artigianato e street food contadino, il Natale arriva a San Casciano

A San Casciano in Val di Pesa il Natale si accende di buono e risplende di qualità. Il ventaglio delle festività natalizie si preannuncia particolarmente ricco…di genuinità e saper fare, di mani operose e attente al bello, di passioni per la terra e creatività artigianale, di eccellenze agroalimentari e opere dell’ingegno che nascono dalla cultura del lavoro e del buon vivere. Un modello dell’antica tradizione chiantigiana che si riflette anche nei contenuti del variegato cartellone di eventi, confezionato in sinergia dal Centro commerciale naturale, dalla Pro Loco e dal Comune di San Casciano in Val di Pesa. “È un clima di comunità e di unione ritrovata - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - quello che si respira nel Natale di San Casciano, nato dall'intesa, dalla forza della collaborazione e dal coinvolgimento di tante realtà del nostro territorio, commercianti, attività produttive, associazioni di volontariato, parrocchie, scuole, soggetti che operano per la promozione culturale, sociale ed economica. “Il nostro Natale è un patto collettivo nel segno della solidarietà teso a trasmettere il significato più comunitario della festa - continua il primo cittadino - il programma degli eventi sancascianesi offrirà l’occasione di intrattenersi, dare voce al territorio e rendere partecipi i cittadini di tutte le età valorizzando spazi pubblici, tradizioni, vocazioni ed espressioni autentiche dell'identità chiantigiana”.

Natale San Casciano in Val di Pesa, il programma

Tante le novità che caratterizzano la programmazione delle iniziative previste nel mese di dicembre, dall’8 al 24. La festa dell’Immacolata che dà il via ufficiale al carnet sancascianese prende vita con l’Angolo del contadino (dalle ore 12), un mercatino delle produzioni agricole allestito nel centro storico. Protagonista un gruppo di aziende sancascianesi e grevigiane che si disporranno lungo via Machiavelli, via Roma, via IV Novembre e piazza Pierozzi. A riscaldare gli animi nel pomeriggio invernale ci saranno stand con caldarroste, vin brulé (dalle ore 16). Tutti i negozi alzeranno il bandone in via straordinaria. Alle ore 16.30 è prevista l’accensione degli alberi di piazza Cavour e piazza Pierozzi, quest’ultimo addobbato dai bambini della scuola dell’infanzia di San Casciano, accompagnati dai canti dei cori natalizi. La magia del Natale si sposterà nella Chiesa del Suffragio dove alle ore 18.30 le note del duo Elena Mariani e Claudia Duranti, voce e arpa barocca, riecheggeranno con la partecipazione del coro Quodlibet. Anche nella piazzetta della Chiesa della Propositura non mancheranno le occasioni per celebrare l’anteprima del Natale con la degustazione di specialità natalizie, la possibilità di conoscere la casa di Babbo Natale, il mercatino e i laboratori per i più piccoli. Uno degli eventi da segnare in agenda è la mostra “Arte e artigianato@teatro – in Labor Lab”, in programma dall’8 all’11 dicembre e realizzata in collaborazione con Cna Chianti. “Si tratta di un’esposizione – spiega Gianna Bianchi, presidente del Ccn - che raccoglie nel Ridotto del Teatro Niccolini opere e manufatti di artisti e artigiani del territorio, affiancati da laboratori dal vivo di intarsio, ricamo e tessitura, svolti da maestri dedicati ai più piccoli”.

Sfogliando il programma del Natale sancascianese, nato dalla collaborazione tra il Ccn, Pro Loco e Comune, l’11 dicembre è un’altra giornata che farà il pieno di emozioni. Un omaggio al divertimento dei più piccoli che propone letture ad alta voce con le Nonne favolose della ludoteca Il Bufalo d’Acqua in piazza Pierozzi (ore 16.30), giochi aerei, trampolieri, mangiatori di fuoco e tanta musica dalle ore 16.30 per le vie del paese. Dalle ore 16 vin brulè e castagne a cura della Protezione civile. E ancora nella piazzetta della Propositura tanti eventi per le bambine e ai bambini, attratti dal piacere di creare e il buon gusto delle prelibatezze che sanno di casa. Il 18 dicembre torna a grande richiesta il mercato del libero scambio “Svuota la soffitta” in piazza della Repubblica per l’intera giornata, dalle ore 10. Alle ore 16.30 sarà il turno del Ludobus con lo spettacolo di burattini e i giocolieri per le vie del paese e dalle ore 17 furoreggerà la musica itinerante dei Quarto Podere dalle ore 17. Il tradizionale concerto del Coro Quodlibet riempirà di suoni e melodie natalizie la Chiesa di San Francesco alle ore 18. Un pianoforte in piazza e le magiche note del musicista Leonardo Ruggiero faranno da preludio al Natale, in programma il 24 dicembre alle ore 10.30 sotto l’antico orologio di San Casciano. Un’occasione speciale per fermare il tempo e vivere il Natale più uniti e solidali che mai.

La magia del Natale in ogni frazione

La musica, il linguaggio che pizzica le corde dell'anima in ogni stagione della vita, è uno dei fili conduttori del Natale sancascianese. Dal capoluogo, dove la cultura la farà da padrona, con i tanti eventi, organizzati dal Comune nella biblioteca comunale, nel museo Giuliano Ghelli e nel Teatro Niccolini, ed il concerto della formazione bandistica “Oreste Carlini”, duecento anni di vita artistica e musicale e non sentirli, in programma il 23 dicembre alle ore 21.30, nell’Auditorium ChiantiBanca, i suoni si diffondono e diventano voci, canti, parole itineranti che aleggiano e viaggiano di collina in collina. “Lo spirito che collega le festività natalizie è ciò che realizzeremo nelle tante frazioni del nostro territorio – rileva il sindaco Ciappi - grazie all’unione di soggetti diversi del tessuto sociale che si sono adoperati nell’organizzare un cartellone vivo e ricco di idee e proposte che hanno un’importante valenza aggregativa”.

Il Natale sancascianese è una grande festa corale, intessuta con l’amore delle associazioni locali, che si celebra in ogni frazione. A Cerbaia torna il tradizionale mercatino di Natale, allestito in piazza del Monumento, via Bini Smaghi e via Empolese. L'appuntamento, organizzato dall'Unione sportiva dilettantistica Cerbaia, attende tutti in piazza l'11 dicembre. Nella frazione di Chiesanuova la magia della festa più calda dell’anno mette insieme mercatini artigianali, concerti e il tradizionale presepe vivente che dal Circolo CRC Chiesanuova raggiungerà la parrocchia San Donato a Chiesanuova per la celebrazione della Santa Messa di mezzanotte alla vigilia di Natale. Da non perdere è la mostra “Il presepe e i suoi personaggi”, allestita nei locali del Circolo e aperta dall'11 dicembre al 6 gennaio 2023. L’evento speciale è curato dal Circolo ricreativo culturale di Chiesanuova in collaborazione con l’associazione “Il paese dei balocchi”, patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Città metropolitana di Firenze, dall’Associazione nazionale degli Amici del Presepe di Roma e dall'Arcidiocesi di Firenze, oltre che sostenuto dal Comune di San Casciano in Val di Pesa. Anche Mercatale Val di Pesa, una delle zone più popolose del territorio comunale, non mancherà di rievocare le magiche atmosfere natalizie con un'ampia programmazione di eventi che già dal prossimo weekend, il 3 e il 4 dicembre, propone mercatini di Natale e concerti mariani a cura del coro parrocchiale. Le iniziative continueranno ad animare la frazione per tutto il mese e l'alba del nuovo anno (dal 10 dicembre al 6 gennaio) in compagnia di elfi canterini, avvolti dalle luci del villaggio di Natale, a cura degli animatori della parrocchia di Mercatale alla Pieve di Santo Stefano a Campoli, coccolati dalle leccornie da condividere alla cena con Babbo Natale presso il Circolo Mcl. Salendo di quota la musica, quella delle classiche cornamuse natalizie, raggiunge la Romola dove il Natale si esprimerà in una giornata ricca di intrattenimenti il 18 dicembre. In questo caso è la Pro Loco di San Casciano ad aver organizzato una domenica speciale che dalle ore 10 fino alle ore 17 intratterrà cittadini e visitatori con mercatini, zampognari, street food, tombolone e letterine di Natale. Info: Comune di San Casciano in Val di Pesa (rete civica e Facebook) e Pro Loco di San Casciano in Val di Pesa.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino