"Nel letto di ospedale non mi sono mai sentito solo", il grazie di un paziente a Cisanello

Affetto da una malattia infiammatoria cronica un paziente, dopo il ricovero nel reparto di Gastroenterologia di Cinsanello, ha ringraziato tutto il personale dell'ospedale in una lettera dove afferma, "non mi sono mai sentito un minuto solo e questo è grazie a voi tutti". Il bel pensiero di Marco, riportato di seguito, è stato condiviso dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

"A tutti i medici, infermieri, specializzandi, OSS e personale delle pulizie del reparto, sono arrivato qui da voi nel vostro reparto a seguito di una riacutizzazione della RCU che mi tartassa da diversi anni.

Era un lunedì pomeriggio quando ho ricevuto la chiamata per essere ricoverato. Sono venuto con la spossatezza fisica dovuta a una malattia virulenta ma soprattutto con quella psicologica di chi a fatica non riesce a vivere una vita che si possa considerare dignitosa.

Avevo paura di sentirmi solo in quel letto di ospedale, in balia delle mie paure e dell’incertezza dei giorni che sarebbero venuti.

Ebbene, non mi sono mai sentito un minuto solo in questo reparto e questo è grazie a voi tutti.

Tramite i vostri occhi che spuntavano dalle mascherine blu ho capito fin da subito che ero capitato in un luogo ricco di umanità e di professionalità.

Vi ringrazio tutti, ognuno di voi, per aver allietato il mio ricovero con la vostra dolcezza.

Troppo spesso ci soffermiamo a lamentarci sulle cose che non vanno, sopratutto nella Pubblica Amministrazione troppo spesso bistrattata ingiustamente.

Voi invece siete una cosa bella e le cose belle vanno raccontate. Con immensa gratitudine, un vostro degente.

PS. Un forte in bocca al lupo agli specializzandi che si sono affacciati adesso alla professione medica, continuate cosi!".