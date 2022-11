Nuova ambulanza per la Misericordia di Gaiole, l'omaggio al soccorritore Daniele Pagni

La Misericordia di Gaiole in Chianti ha inaugurato domenica scorsa la nuova ambulanza per il soccorso avanzato. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi volontari e cittadini. Durante la mattinata sono state illustrate le caratteristiche del mezzo ed effettuate alcune misurazioni di parametri, come pressione sanguigna e saturazione, a chi ne faceva richiesta. Alle 11 e 30 è stata celebrata la Santa Messa a cui è seguita la benedizione del mezzo. La cerimonia si è conclusa con un aperitivo con buffet offerto dalla Misericordia.

“È stata una bella giornata che ha visto la partecipazione di numerosi volontari e cittadini. - commenta Paolo Rappuoli, Governatore della Misericordia di Gaiole in Chianti – La cerimonia è stata anche l’occasione per ricordare Daniele Pagni, esperto soccorritore e responsabile della formazione recentemente scomparso, a cui la Confraternita ha deciso di intitolare il mezzo”.

“Per noi - prosegue Paolo Rappuoli - queste occasioni pubbliche sono importanti per far conoscere l’operato della Misericordia e avvicinare le persone all’esperienza del volontariato che è profondamente cambiato. Si assiste giornalmente ad una riduzione dello stimolo a donarsi al prossimo, in un contesto che, invece, ha sempre più bisogno di volontari e di supporto sociale. Per questo la Misericordia di Gaiole in Chianti porta avanti con impegno anche la formazione. Sono aperte, ad esempio, proprio in questi giorni le iscrizioni per i nuovi corsi per esecutore BLSD adulto e pediatrico per laici (cittadini privati) oltre al retraining per chi attualmente ha già l’attestato ma è in scadenza. Nel corso per laici diamo anche indicazioni sulla disostruzione delle vie aeree in adulti e bambini.”

La Misericordia di Gaiole in Chianti conta al momento 120 volontari attivi impegnati in diverse attività: dal 118 sui tre comuni di Gaiole, Radda e Castellina ai trasporti cosiddetti ordinari di persone verso i luoghi di cura, ai trasporti sociali e di disabili alle scuole. E poi periodicamente garantiscono i corsi di formazione e aggiornamento per volontari, laici, associazioni e dipendenti di aziende.

Fonte: Misericordia di Gaiole in Chianti