Torre di Pisa, l'Opera primaziale fa il punto: "Stato di salute eccellente"

Un paziente eccellente, così è stata definita la Torre pendente di Pisa. A dirlo è l'Opera primaziale pisana: "Per essere un paziente con 850 anni di età, un fuori piombo di circa cinque metri e un cedimento di oltre tre metri, lo stato di salute della Torre pendente di Pisa è eccellente".

Il consolidamento della Torre è iniziato ventitré anni fa e l'Opera oggi fa il punto della situazione. "Come ci ha insegnato Michele Jamiolkowski - ricorda Pierfrancesco Pacini presidente della Primaziale - la stabilizzazione della Torre è stata una vera e propria sfida difficile per l'ingegneria geotecnica dovuta al fatto che gli interventi al terreno di fondazione potevano essere pericolosi, per tale motivo l'impiego delle tecnologie convenzionali, come iniezioni o sottofondazioni comportavano un rischio inaccettabile, mentre la sottoescavazione si è invece rivelata una tecnica completamente compatibile con i requisiti di un restauro architettonico del tutto conservativo e ha permesso di vincere questa incredibile sfida".

La Torre Pendente celebra l'anno prossimo gli 850 anni dalla posa della prima pietra. Sarà allestito un comitato scientifico per organizzare le celebrazioni.