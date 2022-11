Publiacqua vola a Milano per gli MF ESG Awards, premio per la sostenibilità

Un premio per l’utilizzo della “tecnologia con impatti sull’ambiente” ed in particolare per aver implementato un sistema avanzato di smart metering finalizzato alla riduzione delle perdite idriche, in linea con le strategie dell’Unione Europea e dell’Agenda 2030 dell’ONU in tema di gestione della risorsa idrica.

Gli MF ESG Awards 2022 premiano Publiacqua e lo fanno in base alla certificazione di un soggetto autorevole ed indipendente come Standard Ethics, che ha verificato l’adesione dei selezionati ai principi di sostenibilità promossi da ONU, OCSE e Unione Europea.

Il premio è stato consegnato nella serata del 29 novembre a Milano ed a rappresentare Publiacqua era presente Matteo Colombi, Responsabile Regolazione, Comunicazione e Relazioni Esterne.

Non è il primo riconoscimento che Publiacqua riceve a livello nazionale per il proprio impegno sui temi della sostenibilità. A maggio del 2022, infatti, Il Sole 24 Ore e la società tedesca specializzata nella raccolta dati Statista avevano inserito il più grande gestore del servizio idrico in Toscana tra le 200 aziende Leader della Sostenibilità a livello nazionale. Un riconoscimento attribuito a Publiacqua non solo per aver rendicontato in maniera efficace, trasparente e completa i propri progressi conseguiti su circa quaranta parametri individuati per rappresentare le tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica), ma anche per aver orientato la propria strategia ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance) monitorati dagli organi di controllo dei settori regolamentati.

Riconoscimenti prestigiosi perché assegnati da due tra i più autorevoli quotidiani nazionali in campo economico-finanziario come appunto Il Sole 24 Ore e Milano Finanza e certificati da soggetti indipendenti e di riconosciuta autorevolezza internazionale come Standard Ethics e Statista. Premi che vanno a riconoscere il percorso che la società ha convintamente sposato a partire dal 2017, con la redazione del suo primo Bilancio di Sostenibilità.

Un bilancio che per un’azienda che impegnata a fornire uno strategico servizio di pubblica utilità rappresenta uno strumento efficace con cui rispondere alle esigenze di trasparenza e comunicazione da parte del territorio e degli stakeholder; una modalità per illustrare obiettivi, azioni e risultati offrendo parametri certi su cui verificare l’evoluzione della sua azione di public utility nelle dimensioni ambientale, economica e sociale.

Publiacqua, infatti, considera la Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility o CSR) una dimensione centrale nella definizione dei propri processi strategici aziendali tanto da aver approvato nel 2020 Publiacqua un proprio Piano triennale di CSR nel quale sono stati definiti target ed obiettivi da perseguire per una efficace gestione del servizio idrico integrato, per la creazione di valore nei confronti dei suoi stakeholder e per la tutela dell’ambiente.

I due premi ricevuti in questo 2022 confermano la bontà del percorso intrapreso che, tra l’altro, vede da tre anni la società impegnata nella misurazione della propria Carbon Foot Print e che l’ha vista sottoscrivere un “finanziamento verde” (Sustainability linked loan) di 180 milioni di euro finalizzato al raggiungimento di due obiettivi ambientali fondamentali come la riduzione delle perdite d’acqua lineari ed il miglioramento della qualità dell’acqua restituita all’ambiente.

Fonte: Publiacqua