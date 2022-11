Trovata morta sui binari dell'Alta Velocità a Pisa

Circolazione ferroviaria interrotta questa mattina per il ritrovamento del cadavere di una donna di colore al binario 3 della stazione di Pisa San Rossore. La polizia ferroviaria sta indagando sulla morte e sull'identità della donna, dato che non sono stati trovati sui vestiti documenti. Si presume un investimento avvenuto accidentalmente oppure un suicidio. Sul binario 3 passando solitamente treni ad alta velocità da Pisa verso La Spezia lungo la tirrenica. Non ci sono state segnalazioni però da parte dei macchinisti durante la notte.