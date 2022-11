Tuscany X.o, l'intelligenza artificiale al servizio del turismo

Un grande progetto di Sistema per valorizzare il Turismo toscano attraverso le tecnologie digitali avanzate: questo è Tuscany X.0, uno dei tredici poli europei di innovazione digitale italiani approvati e finanziati dalla Commissione europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito del bando European Digital Innovation Hubs. Ed il primo passo concreto è stato fatto oggi con il lancio del webinar dedicato alle imprese dell’hospitality, organizzato da EDI, il Digital Innovation Hub di Confcommercio, e tutta la rete di sportelli innovazione SPIN in collaborazione con Federalberghi Toscana, Confcommercio Toscana, e il Patrocinio della Regione.

L’Intelligenza artificiale e il cosiddetto Machine Learning sono fra le aree più avanzate nel panorama digitale: ma non sono fantascienza, perché applicabili concretamente anche al nostro tessuto imprenditoriale turistico. Il connubio è vincente e necessario, ce lo dicono i numeri. Il mercato dell’Information Technology in Italia sta performando molto bene, con un dato in controtendenza del +7,4% nel 2022; al suo interno il segmento dell’Intelligenza Artificiale è in rapida crescita, da 860 milioni di euro del 2021 al miliardo e 400 milioni stimati nel 2023 (dati Assintel Report 2022).

Ma l’altra faccia della medaglia è il barometro del turismo di Federalberghi: sebbene i numeri siano in ripresa, siamo ancora lontani dai valori pre-pandemia e ad ottobre l’indice di fiducia delle imprese del turismo è crollato di quasi 10 punti (99,6 rispetto a 108,1 di settembre). Quando il contesto è turbolento e imprevedibile come quello attuale, un sistema deve saper immettere dei cambiamenti nel proprio DNA per adattarsi ed evolvere, e la tecnologia può essere uno di questi. Durante il webinar sono stati presentati i trend applicativi dell’Intelligenza Artificiale ed esempi concreti da parte di alcune aziende del settore.

“Il progetto europeo Tuscany X.0 è una grande opportunità nell’ambito del quale EDI- Confcommercio può contribuire a creare valore per le imprese del terziario e servizi. Questa prima iniziativa rivolta alle PMI del settore turismo, come gli albergatori e altre aziende dell’ambito ricettivo, fa parte di un programma più ampio di attività che ha l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sulle potenzialità offerte dall’applicazione di tecnologie come l’intelligenza artificiale, che a primo impatto può sembrare distante dai piccoli imprenditori, ma che è una delle priorità della strategia europea 2021-27, driver della futura competitività delle imprese”, commenta Paola Generali, Presidente EDI.

“Digitale e turismo sono un binomio ormai indissolubile – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al commercio della Regione Toscana – tanto che proprio in queste ore si sta svolgendo la 14esima edizione di Bto, evento dedicato all’innovazione applicata al turismo che quest’anno è stato declinato sul metaverso. Credo, quindi, che sia importante sostenere i progetti di innovazione e diffusione digitale attraverso Toscana X.0 ed il partenariato che lo sostiene tra cui Confcommercio e le altre associazioni di categoria”.

“La Toscana ha una eccellente rete d’accoglienza e la fortuna di confrontarsi con un turismo internazionale che pone ogni volta nuove sfide da cogliere”, sottolinea il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, “ma stare al passo con le tendenze e le richieste del mercato può non essere semplice per le imprese medio-piccole, perché richiede risorse, tempo e formazione adeguata. Da qui l’importanza di servizi come quelli forniti da Confcommercio attraverso Edi, che rende l’innovazione alla portata di tutti. Necessario poi il sostegno degli enti pubblici come la Regione, perché nessuno resti indietro. Ne va della competitività della Toscana intera”.

“Nell’ambito del terziario gli alberghi hanno sempre dimostrato di essere all’avanguardia nell’innovazione, per questo siamo lieti di partecipare a questo progetto di Edi- Confcommercio, che partendo dallo studio e dalla ricerca propone soluzioni pratiche e attuabili nelle imprese”, aggiunge il presidente di Federalberghi Toscana - Confcommercio Daniele Barbetti.

"La trasformazione digitale è stata per troppo tempo un tema considerato appannaggio delle grandi imprese, delle industrie, del mondo finanziario. Siamo convinti invece che l’impatto maggiore potrà esserci proprio sul tessuto delle nostre piccole e medie imprese: aziende di qualità potrebbero beneficiare di mercati lontani e filiere complesse, servizi evoluti per i clienti, ottimizzazione dei costi, analisi dei dati e maggiore consapevolezza nelle strategie aziendali. ì Siamo sicuri che il futuro del paese sia legato alla qualità e alla “biodiversità" delle nostre imprese, a maggior ragione nel turismo: con Tuscany X.0, grazie al digitale e all’innovazione, vogliamo avvicinare mondi che si sono parlati ancora troppo poco, ma dal cui incontro potranno nascere grandi opportunità di crescita", così Andrea Di Benedetto, Coordinatore del progetto Tuscany X.0

“È fondamentale parlare il linguaggio delle imprese per creare consapevolezza e cultura digitale, specialmente tra le piccole realtà. Questo è l’obiettivo di EDI come partner del polo Tuscany X.0: promuovere servizi e competenze, facendo loro toccare con mano le opportunità offerte dalle applicazioni delle tecnologie digitali avanzate”, chiude Nicola Bianchi, Responsabile servizi, progetti e partnership di EDI. “Per questo abbiamo attivato tutti i nostri Sportelli Innovazione SPIN sul territorio, pronti a supportarle nel definire una strategia di intervento in linea con i loro obiettivi di business. Il primo passo per l’impresa turistica è costituito da un test online gratuito, a disposizione sul sito ediconfcommercio.it, attraverso il quale potrà conoscere il proprio livello di maturità digitale”.

Fonte: EDI Confcommercio