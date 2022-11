Un abete per Natale e poi il ritorno in bosco dopo le feste

Dal bosco alla casa e dalla casa al bosco per stimolare le famiglie toscane ad acquistare ed addobbare per le festività natalizie gli abeti naturali Made in Tuscany.

Con l’iniziativa l’abete in adozione della rete Campagna Amica Coldiretti, per tutto il periodo natalizio si respireranno in casa i profumi dell’albero di Natale ‘vero’, ma non solo.

Dopo l’epifania lo stesso abete può tornare sulla montagna pistoiese per essere ripiantato. “Con benefici per l’ambiente e con la consapevolezza di aver attivato un proficuo circuito di economia circolare – spiega Coldiretti Pistoia-. Lo stesso albero, inoltre, potrà essere ‘riportato’ a casa dalla stessa famiglia anche l’anno successivo, un po’ cresciuto”.

“Gli alberi acquistati, una volta spogliati degli addobbi, potranno essere riconsegnati al nostro vivaio ottenendo indietro la metà del prezzo pagato - spiega Fabio Bizzarri ideatore dell’iniziativa, dell’azienda agricola accreditata Campagna Amica Il Sottobosco, che produce anche frutti di bosco sulla montagna pistoiese-. Noi lo terreno in custodia e ce ne prenderemo cura fino al prossimo Natale grazie all’impiego di speciali vasi che tramite dei fori permettono alle radici di crescere una volta ripiantati. Quando l’abete sarà troppo grande per essere ospitato in casa sarà restituito al suo habitat naturale: il bosco”.

Con l’abete in adozione si privilegia ambiente, biodiversità, salvaguardia del bosco e della sopravvivenza delle imprese agricole danneggiate dagli effetti della siccità e la cui presenza è fondamentale soprattutto nei territori marginali e montani per migliorare l’assetto idrogeologico e combattere l’erosione e gli incendi.

Gli abeti sono ‘allevati’ nella Foresta del Teso, sulla montagna pistoiese, ma per prenotarlo basterà recarsi al mercato Campagna Amica di Pistoia, ogni sabato mattina.

E al mercato del sabato Campagna Amica di Pistoia, anche l’agripanettone, ortofrutta di stagione tra cui gli agrumi del metapontino, carne della Valdinievole e… tante altre prelibatezze.

Fonte: Coldiretti Pistoia