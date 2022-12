Casa della Salute di Certaldo, al via i primi trasferimenti dei servizi

A partire da lunedì 5 dicembre saranno trasferite le prime attività nella nuova sede della Casa della Salute di Certaldo. Si tratta dei servizi amministrativi, di accoglienza, di prenotazione CUP, di anagrafe sanitaria, i prelievi ematici, l’ambulatorio per la riabilitazione motoria e logopedica, il servizio di Continuità assistenziale. Attualmente presenti nell’immobile di Croce Rossa in Via Turati.

A partire da lunedì 19 dicembre si prosegue con i trasferimenti delle attività presenti presso la Casa della Salute in piazza della Libertà: il servizio infermieristico, le attività consultoriali e le visite specialistiche. Infine si conclude l’iter dei trasferimenti con i Medici di Medicina Generale e con i Pediatri di Famiglia ed il completamento di tutti i servizi nella nuova sede inaugurata lo scorso 27 novembre.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa