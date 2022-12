Con Oxfam il Natale è solidale: "Incarta il presente, regala un futuro"

Torna anche quest’anno il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa Incarta il presente, regala un futuro. Dal 3 al 24 dicembre sarà possibile, in oltre 250 store di tutta Italia, sostenere la risposta di Oxfam nelle più gravi crisi umanitarie del mondo e offrire un aiuto ai ragazzi che in Italia rischiano di restare indietro e abbandonare gli studi, dopo gli anni durissimi della pandemia e alle prese oggi con la crisi economica.

Per tutto il periodo natalizio centinaia di volontari di Oxfam saranno presenti in oltre 50 punti vendita Coin, Mondadori, Toys Center, Euronics, Tigotà, Libraccio e Bimbostore – di Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca, Pisa, Grosseto, Prato, Lucca, Livorno e Massa Carrara - per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita, servizi igienico-sanitari, cibo e beni di prima necessità nelle aree del mondo più vulnerabili, messe in ginocchio da anni di guerra, dal cambiamento climatico, pandemia e oggi inflazione e crisi economica.

In aiuto di popolazioni stremate da conflitti e povertà: in Yemen 18 milioni senz’acqua, in 6 milioni sull’orlo della carestia

Sono tante le emergenze umanitarie, spesso dimenticate, che rischiano senza interventi immediati di trasformarsi in vere e proprie catastrofi. Come in Yemen, dove la popolazione – a quasi 8 anni dall’inizio del conflitto – deve fare i conti con l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, accelerato dagli effetti della crisi ucraina, con almeno metà della popolazione che soffre di insicurezza alimentare, 2 milioni di bambini colpiti da malnutrizione acuta e oltre 6 milioni di persone sull’orlo della carestia. Nel paese – dove si è ripreso a combattere dallo scorso ottobre, dopo una tregua durata appena 6 mesi - si sta inoltre riaffacciando l’incubo del colera e il tasso di vaccinazione per il Covid19 è ancora bassissimo: solo metà delle strutture sanitarie sono in funzione e quasi 18 milioni di uomini, donne e bambini non hanno accesso all’acqua pulita e a servizi igienico-sanitari adeguati.

Un gesto concreto contro l’abbandono scolastico e la povertà educativa, aiutando l’inserimento dei bambini ucraini

Nello stesso periodo nelle librerie Mondadori sarà possibile sostenere il lavoro di Oxfam per garantire equità e pari opportunità di accesso e successo scolastico agli studenti che rischiano di lasciare la scuola. Dall’inizio della pandemia Oxfam è impegnata a contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa, migliorando l’accesso ai servizi socio-educativi per le famiglie in grave difficoltà economica, oggi alle prese con l’impatto sempre più forte del “caro vita”. I progetti per l’anno scolastico appena iniziato riguardano oltre 20 scuole, più di 3 mila studenti e centinaia di docenti e prevedono la collaborazione di partner locali e nazionali, istituzioni e realtà del terzo settore. Studenti e docenti avranno così la possibilità, frequentando laboratori e corsi, di sperimentare nuove pratiche didattiche volte a rafforzare le competenze scolastiche, eliminare le disuguaglianze di genere nelle scuole e sviluppare saperi digitali. Per favorire l’inserimento scolastico dei ragazzi ucraini arrivati in Italia, Oxfam ha inoltre avviato un servizio di mediazione linguistica e accompagnamento in 15 scuole primarie e secondarie che durerà per tutto il nuovo anno scolastico. Un percorso delicato, che in alcuni casi si svolge unitamente alla didattica a distanza che alcune scuole ucraine hanno continuato a offrire agli studenti, ma che col passare dei mesi, e la prosecuzione della guerra, sta diventando essenziale. Sarà possibile contribuire al progetto anche online, donando attraverso la pagina oxfam.it/mondadori.

Inoltre nelle librerie Libraccio sarà possibile contribuire al lavoro di Oxfam per contrastare la grande disuguaglianza di accesso alla scuola e all’istruzione realizzato anche nei Paesi più poveri. Come ad esempio in Nepal dove Oxfam lavora per promuovere l’educazione inclusiva delle bambine e prevenire la violenza di genere e i matrimoni precoci. Per info: oxfam.it/libraccio

Fino al 24 dicembre è sempre possibile dare il proprio contributo al lavoro di Oxfam, candidandosi anche come volontario su https://www.oxfamitalia.org/regalaunfuturo/

Dove trovare i volontari di Oxfam

A Firenze, presso i punti vendita: Tigotà di via dei Rastrelli e via dei Martiri del Popolo in città; di via del Giglio a Empoli e in via R. Caverni di Montelupo Fiorentino; Euronics gruppo Butali di via di Novoli, viale dei Mille, via Erbosa, via S. Maria del Castagnolo di Lastra Signa; Toys di via San Quirico a Campi Bisenzio; Toys NIGIOTTI di via Valdera; Coin in città e in via San Quirico a Campi Bisenzio; Libraccio in via de’ Cerretani.

Ad Arezzo, presso i punti vendita: Tigotà di via Romana, via V. Veneto in città; Viale G. Leopardi a Montevarchi; Euronics gruppo Butali di San Zeno, viale Mecenate e via Amendola, presso il Centro Commerciale Setteponti, in viale Cadorna a Montevarchi e al Centro Commerciale Il Casentino a Bibbiena; Bimbostore in via G. Ferraris e al centro commerciale Sesto a Montevarchi; Toys di via Romana in città e L. Pasteur a Montevarchi.

A Siena, presso i punti vendita: Tigotà di via Larga, via dei Montanini in città; di via Piave a Sinalunga; Euronics gruppo Butali di via Massetana Romana; Toys in via P.Toselli.

A Pistoia, presso lo store Tigotà di via Cino; Mondadori di via G. Verdi a Montecatini Terme; Euronics di via Biscolla a Montecatini Terme.

A Lucca, presso il negozio Euronics gruppo Butali in via C. Del Prete di Viareggio.

A Livorno, presso i negozi: Euronics gruppo Butali in città presso il parco Levante; presso il parco commerciale le Corte Acquerta a Cecina e in via Gori a Piombino; Mondadori di via Magenta; Coin di piazza Attias; Tigotà di via Grande e via Frangioni.

A Pisa, presso i negozi: Euronics gruppo Butali in via Tosco Romagnola a Pontendera e in via Fosso Vecchio a Navacchio; Libraccio in via del Carmine.

A Grosseto, presso i negozi: Euronics gruppo Butali in città via Marina Vecchia, in via Aurelia nord, centro commerciale Maremà, e in via Vecchia Aurelia a Follonica e in via Aurelia a Orbetello; Tigota di corso Carducci e Castiglionese; Toys in via Caduti sul lavoro a Orbetello.

A Carrara, presso i negozi: Tigotà in viale Lunigiana a Aulla e in via Matteotti in città; Euronics gruppo Butali a Massa.

A Prato presso gli store: Tigotà di via G. Mazzoni; Euronics gruppo Butali di via delle Pleiadi.

“Attraversiamo un periodo particolarmente difficile in Italia e nel mondo. – ha detto Pierluigi Fabiano, responsabile del progetto per Oxfam Italia – Nel nostro paese moltissime famiglie fanno fatica a non cadere in povertà, altrove le comunità dipendono interamente dagli aiuti umanitari. Per questo anche un piccolo gesto può fare la differenza, con un’offerta di 2 euro, ad esempio, potremo garantire a una famiglia yemenita acqua pulita per bere, cucinare, lavarsi per una settimana. Questo Natale facciamo appello alla solidarietà di tutti, perché solo insieme potremo superare questo momento”.

#AggiungiAmore: l’iniziativa di Oxfam e Coin

In questi giorni sarà inoltre possibile contribuire al lavoro di Oxfam nelle più gravi crisi umanitarie con l’iniziativa #AggiungiAmore promossa con Coin attraverso l’acquisto di una serie di cinque piatti in porcellana, realizzati in collaborazione con il designer Alessandro Enriquez e un’esclusiva magnum di Oltrenero Brut del gruppo ZONIN1821. Queste due edizioni limitate saranno disponibili in una selezione di store Coin mentre la collezione di piatti anche su coin.it.

Fonte: Oxfam Italia - Ufficio stampa