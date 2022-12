Dal Comune una cera in dono alla Collegiata per il patrono di Empoli

Una tradizione secolare che si rinnova. Nel giorno del Santo Patrono di Empoli, 30 novembre 2022, il Comune di Empoli ha donato alla Chiesa della Collegiata una cera per le celebrazioni liturgiche. La consegna è avvenuta in occasione della Santa Messa, celebrata da don Guido Engels, proposto della Collegiata di Empoli, durante la cerimonia officiata da tutti i sacerdoti delle parrocchie di Empoli, alla presenza fra gli altri di amministratori e consiglieri comunali.

La sindaca Brenda Barnini ha consegnato la cera al proposto, durante la messa delle 18.30, nel corso del pomeriggio che ha ospitato anche il conferimento del Sant'Andrea d'Oro all'associazione Safari Njema. Una cerimonia alla quale era presente, oltre alle istituzioni civili e militari, anche lo stesso proposto della Collegiata.

"Questo dono è una tradizione che si rinnova ogni anno, sottolineando la grande collaborazione che da sempre va avanti tra il Comune e la chiesa locale - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Si tratta di un sostegno reciproco che racconta la vicinanza fra le due istituzioni cittadine, una vicinanza secolare che vive nel presente, con la consapevolezza di quanto sia importante continuare a impegnarsi insieme per dare aiuto a chi si trova in condizioni di bisogno, forti anche del sostegno prezioso delle associazioni e delle nuove generazioni. Come i volontari di Safari Njema, ai quali abbiamo conferito il Sant'Andrea d'Oro per il loro impegno nella denuncia delle condizioni di schiavitù delle popolazioni che lavorano nelle miniere di coltan della Repubblica democratica del Congo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa