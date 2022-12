Forchettiere Awards 2023, nuovo appuntamento col premio gastronomico

Diciotto vincitori per altrettante categorie, più cinque premi speciali. Sono quasi 200 tra ristoranti, trattorie, gelaterie, pizzerie, cocktail bar, pasticcerie e hamburgerie, i locali toscani coinvolti nel Forchettiere Awards 2023, la terza edizione del premio organizzato dalla redazione del Forchettiere.it e dedicato alle eccellenze del settore del food a Firenze e nella regione.

Le votazioni sono iniziate oggi e andranno avanti per tutto il mese di dicembre. Come ogni anno, al lavoro è una duplice giuria: da un lato la platea dei lettori del Forchettiere – l'anno scorso sul sito della testata sono stati espressi oltre 125mila voti, con una media di ben 4000 al giorno – e dall'altro un panel tecnico di circa 80 persone tra addetti ai lavori e opinion leader (il cui voto pesa per il 70% sul totale) che hanno espresso le loro preferenze anche per le nuove aperture nell'anno in corso e per lo chef emergente. Il risultato saranno le cinquine di finalisti da cui lunedì 16 gennaio 2023 al Dome (via Il Prato) verranno annunciati i vincitori con una cerimonia di premiazione condotta da Adriana Tancredi.

“Resta invariato il meccanismo della doppia giuria per dare un giudizio più oggettivo e trasversale, espressione dei diversi aspetti del settore – spiegano gli organizzatori – ma rispetto all'anno precedente abbiamo effettuato un turnover di circa il 30% dei locali in nomination, a riprova di una certa effervescenza del comparto, con nuove strutture che si impongono all'attenzione del pubblico e della critica”.

Come ogni anno, la redazione del Forchettiere assegnerà anche i premi per il piatto dell'anno, il ristorante green dell'anno, il personaggio dell'anno, il signature cocktail dell'anno e un premio alla carriera.

Ecco l'elenco delle categorie in gara per i Forchettiere Awards 2023:

Miglior ristorante Firenze – premio Stefania Calugi Tartufi

Miglior ristorante fine dining – premio Diadema Winery

Miglior ristorante provincia di Firenze – premio Frantoio Santa Tèa

Miglior trattoria tradizionale Firenze – premio Giotto Fanti Fresh

Miglior pizzeria Firenze – premio Forni Valoriani

Miglior cocktail bar Firenze – premio Ron Millionario

Miglior hamburgeria Firenze – premio B & B Consult Assicurazioni

Miglior gelateria artigianale Firenze – premio Ditta Artigianale

Miglior ristorante cucina internazionale Firenze – premio Macelleria Soderi

Miglior pasticceria Firenze – premio cioccolato Noalya

Miglior gastronomia Firenze – premio La Marzocco

Miglior nuova apertura Firenze (avvenuta nel 2022) – premio Chapin & Landais

Miglior chef emergente – premio Aringhieri Distribuzione

Miglior ristorante Toscana – premio Fattoria Il Palagiaccio

Miglior pizzeria Toscana – premio La Mi’ Birra

Miglior hamburgeria Toscana – premio Sibe Distribuzione

Miglior cocktail bar Toscana – premio RCR Cristalleria

Miglior food experience Toscana – premio La Casa della Divisa

Fonte: Ufficio Stampa