Intossicazione da monossido durante la riunione di catechismo, in due in ospedale

Una nottata di paura a Pergo, in provincia di Arezzo, vicino a Cortona. Durante un incontro di catechismo per adulti in un locale della parrocchia si è verificata un'intossicazione collettiva di monossido di carbonio. L'anziano parroco 84enne e una 52enne sono finiti in ospedale. Entrambi sono in camera iperbarica a Careggi, a non in pericolo.

L'incontro si è svolto nella serata di mercoledì 30 novembre. Verso le 22.30 il prete ha accusato dei malesseri, non riusciva a alzarsi per parlare ai fedeli. Il diacono, che è anche medico, lo ha accompagnato in canonica e messo a letto, pensando a un malore. Poi una 52enne si è accasciata sul sagrato della chiesa ed è svenuta. A quel punto si è pensato a un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, confermato dai vigili del fuoco di Cortona. Subito sono arrivati i sanitari che hanno portato i due in ospedale.

L'intossicazione si è rivelata meno fosca. Le persone che hanno partecipato, ben diciassette, stavano tutte bene anche se c'era chi aveva dei giramenti di testa.